Vào mùa hè năm ngoái, chị Minh – 46 tuổi, sống tại TP.HCM – quyết định chuyển nhà để tiện đường đưa đón con đến trường. Nhưng giữa lúc gấp rút dọn dẹp, thứ khiến chị đau đầu nhất không phải là bàn ghế hay đồ bếp, mà là... ba cái tủ quần áo đầy chật.

“Tôi nhận ra mình từng chỉ có 2 vali quần áo. Sau 4 năm, không hiểu sao lại biến thành 3 tủ, toàn những món tôi không mặc nhưng vẫn giữ lại với đủ lý do: tiếc tiền, tiếc kỷ niệm, tiếc thân hình hồi xưa…”.

Quần áo tưởng là thứ cá nhân và đơn giản, nhưng thực tế lại là một khoản chi âm thầm nhưng đáng kể, nhất là với phụ nữ. Theo một khảo sát nhỏ trên mạng xã hội, trung bình mỗi phụ nữ có từ 50–80 món trong tủ quần áo, nhưng chỉ mặc xoay quanh 15–20 món.

Chị Minh chia sẻ: "Tôi quyết định thay đổi. Không theo phong trào 'sống tối giản cực đoan', nhưng tôi bắt đầu bằng việc loại bỏ 5 kiểu quần áo dưới đây – vừa dọn được tủ, vừa thấy tài chính bớt hỗn loạn hẳn”.

1. Quần áo không còn vừa nữa – giữ lại chỉ khiến bạn thêm áp lực

Quần áo trẻ con, váy cũ hồi còn ốm, chiếc quần bò năm xưa... đều là những món đồ mang kỷ niệm. Nhưng thực tế, chúng chiếm chỗ, dễ hỏng, và vô tình gây áp lực tâm lý ("sẽ giảm cân để mặc lại").

Thay vì để những bộ đồ không còn phù hợp ám ảnh bạn mỗi lần mở tủ, hãy chụp ảnh làm kỷ niệm rồi thanh lý, hoặc quyên góp cho tổ chức cần thiết.

Gợi ý tiết kiệm: Với đồ trẻ em và quần áo còn tốt, bạn có thể dùng dịch vụ gom đồ cũ của một số hãng hoặc đem đi làm từ thiện. Vừa dọn tủ, vừa giúp người khác.

2. Quần áo không mặc trong 2 năm – nghĩa là bạn sẽ không mặc nữa

Nếu bạn phải tự hỏi “Lần cuối cùng mặc cái áo này là khi nào?” thì có thể đã đến lúc chia tay nó.

Theo nguyên tắc 80/20 trong thời trang: bạn mặc 20% quần áo trong tủ đến 80% thời gian. Hãy mạnh dạn lọc bớt phần 80% còn lại – đó chính là chi phí “ẩn” khiến bạn tốn tiền treo móc, xà phòng, và thời gian mỗi sáng đứng trước tủ.

3. Quần áo lỗi, cũ hoặc rách – giữ lại không giúp bạn tiết kiệm, chỉ khiến bạn mặc kém đẹp

Sự tiết kiệm sai cách chính là lý do nhiều người giữ lại áo phông giãn cổ, sơ mi sờn chỉ hay váy đã ố vàng.

“Tôi từng giữ lại 5 cái áo cotton mỏng, mặc ở nhà thôi mà cũng tự nhủ: ‘Còn mặc được, chưa đến mức vứt.’ Nhưng một ngày, tôi thử cộng lại chi phí giặt – phơi – gấp chúng trong 6 tháng: gần 200.000 đồng tiền nước + điện + công. Mà tôi chỉ mặc đúng... 1 lần”.

Lời khuyên: Hãy chuyển chúng thành giẻ lau, hoặc gom để tái chế sợi vải. Đừng để chúng chiếm chỗ lẫn năng lượng của bạn.

4. Quần áo khó phối đồ – khiến bạn mất thời gian và dễ mua thêm đồ không cần thiết

Một chiếc áo kiểu đẹp nhưng khó phối sẽ kéo theo 2 hệ quả:

- Bạn mất hàng giờ đứng trước gương mỗi lần mặc.

- Bạn dễ bị thôi thúc mua thêm món khác “cho hợp với cái áo kia” – kéo theo một vòng lặp chi tiêu mới.

“Tôi từng mua một cái áo khoác denim oversize vì thấy người mẫu mặc đẹp. Về nhà, lục tung tủ cũng không phối được. Để đó 6 tháng, rồi... quên mất. Mua 600k, mặc đúng 1 lần”.

5. Quần áo không còn đúng với phong cách sống hiện tại

Phong cách ăn mặc thay đổi theo tuổi, công việc và cả cảm xúc.

Từ tuổi 30 trở đi, nhiều phụ nữ thích kiểu quần áo tối giản, dễ phối, chất lượng tốt hơn là chạy theo xu hướng. Việc giữ lại những món “trẻ trung cho vui” nhưng không mặc bao giờ chỉ làm bạn lệch gu mỗi khi thử.

Gợi ý chuyển đổi: Tạo một bảng màu cơ bản cho tủ đồ (đen – trắng – xám – be) giúp bạn kiểm soát mua sắm, phối đồ dễ hơn và tiết kiệm được rất nhiều tiền lãng phí cho “mua mà không mặc”.

Bảng so sánh chi phí tủ đồ trước – sau khi tối giản của chị Minh

Mục chi tiêu Trước khi lọc tủ Sau khi lọc tủ Quần áo thường mặc ~20 bộ 12 bộ Tổng số đồ trong tủ 85 món 36 món Chi phí giặt/phơi mỗi tháng ~250.000đ ~120.000đ Thời gian phối đồ mỗi sáng 15 phút 5 phút Tủ đồ chiếm diện tích 3 tủ lớn 1 tủ nhỏ Số món mua thêm mỗi tháng 4 món 1–2 món

Tóm lại:

Tối giản không có nghĩa là cắt giảm cực đoan, mà là chọn lọc kỹ lưỡng. Khi bạn biết rõ món đồ nào xứng đáng có mặt trong tủ, bạn cũng đang xây dựng một tư duy tiêu dùng thông minh và một nền tài chính gọn gàng hơn.

Hãy nhớ: Giữ lại những gì cần, bỏ đi những gì không còn giá trị. Và đôi khi, dọn tủ là bước đầu để dọn tâm trí và làm mới cả cuộc sống.

Nếu bạn đã từng “bội thực” vì quần áo, hoặc từng mua sắm theo cảm hứng rồi để quên cả năm, hãy thử lọc lại tủ một lần. Biết đâu bạn sẽ bất ngờ vì những khoảng trống mới – cả trong không gian sống lẫn trong ví tiền.