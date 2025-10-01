Từ đính hôn chóng vánh đến chia tay chấn động

Ngày 29/9, loạt tờ báo hàng đầu xác nhận Nicole Kidman và Keith Urban ly thân. Nguồn tin của TMZ cho biết nam ca sĩ nhạc đồng quê đã chuyển ra khỏi nhà chung của gia đình ở Nashville, tiểu bang Tennessee (Mỹ) và mua bất động sản khác ở cùng thành phố. Hai con sống cùng mẹ.

Tin tức gây chấn động thế giới vì trước đó họ được biết đến là đôi vợ chồng hạnh phúc và gắn kết. Cuộc hôn nhân của họ cũng được xem như kiểu mẫu trong ngành giải trí vốn sớm nở, chóng tàn. Đáng nói hơn, vào tháng 6, Nicole đăng ảnh vợ chồng tình tứ nhân kỷ niệm 19 năm kết hôn.

Bức ảnh kỷ niệm 19 năm ngày cưới do Nicole chia sẻ lên trang cá nhân. Ảnh: IG.

Kidman và Urban lần đầu gặp nhau tại buổi dạ tiệc G'Day LA vào tháng 1/2005. Tuy nhiên, phải mất đến 4 tháng để Urban liên lạc lại với nữ diễn viên Aquaman . Thông tin này được Nicole tiết lộ trong cuộc phỏng vấn trên The Ellen DeGeneres Show vào năm 2017.

Sự chậm trễ đó khiến Nicole nghĩ rằng giọng ca thắng giải Grammy không hứng thú làm quen, trong khi cô phải lòng anh ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc.

Vào thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1967 cho biết hai vợ chồng chưa từng nói chuyện về lý do Urban phải mất nhiều thời gian đến vậy mới gọi điện cho cô.

Trong cuộc trò chuyện trên truyền hình Australia vào năm 2018, chủ nhân hit Fighter thừa nhận không kỳ vọng nhiều vào việc “Thiên nga Australia” nhìn thấy điều gì đó thú vị ở một người như anh.

“Nhưng đến một lúc nào đó, tôi lấy hết can đảm để gọi đến số điện thoại đó và cô ấy đã trả lời. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều lần và thật dễ dàng”, anh kể.

Hai ngôi sao công khai chuyện tình cảm trước truyền thông bằng việc cùng nhau tham dự lễ trao giải Grammy vào tháng 2/2006. Họ không cùng đi thảm đỏ, nhưng lại được thấy tình tứ bên trong hội trường.

Nicole và Keith quen nhau từ đầu năm 2005 và mất thêm 4 tháng nữa mới nói chuyện lần hai. Ảnh: WireImage.

Chuyện đính hôn diễn ra khá nhanh. Vào tháng 5/2006, người đẹp Big Little Lies chia sẻ với tạp chí People tại buổi tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hợp Quốc (UNIFEM): “Anh ấy thực ra là vị hôn phu của tôi”.

Một tháng sau, họ kết hôn tại quê Nicole ở Australia. Họ trao lời hẹn thề tại nhà nguyện tại khu điền trang St. Patrick’s ở thành phố Sydney.

Một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc hôn nhân của họ là chứng nghiện ma túy và rượu của Urban.

Tháng 10/2006, nam ca sĩ sinh năm 1967 thông báo đến Betty Ford Center, trung tâm cai nghiện ma túy và rượu ở California (Mỹ).

“Tôi vô cùng hối hận vì tổn thương mà việc này gây ra cho Nicole và những người yêu thương, ủng hộ tôi. Người ta không bao giờ được phép lơ là trong quá trình hồi phục, nhưng tôi lại chủ quan. Với sức mạnh và sự ủng hộ vững chắc mà tôi may mắn có được từ vợ, gia đình và bạn bè, tôi quyết tâm hướng đến kết quả tích cực”, Urban cho biết.

Đến tháng 9/2007, Nicole chia sẻ với Vanity Fair đã học được nhiều điều khi có mối quan hệ với người đang trong quá trình hồi phục sau cai nghiện. Cô tuyên bố sẵn lòng đồng hành cùng chồng vì cả hai đều tâm huyết với cuộc hôn nhân mà họ vừa xây dựng.

Đám cưới diễn ra chỉ sau hơn một năm kể từ ngày quen biết. Ảnh: Getty Images.

Trong thời gian cai nghiện, người mẫu Amanda Wyatt lên tiếng cáo buộc Urban có quan hệ tình cảm với cô và nhiều lần lừa dối Kidman trước khi kết hôn.

“Tôi thấy tội nghiệp Nicole. Anh ta đã làm thế một lần và có lẽ có thêm nhiều lần khác nữa”, Wyatt nói với Daily Mail .

Người đại diện của Urban ngay sau đó lên tiếng bác bỏ cáo buộc ngoại tình, gọi lời của Wyatt là hư cấu.

Tháng 1/2008, Urban và Kidman tiết lộ tin mang thai. Em bé Sunday Rose chào đời vào tháng 7 cùng năm.

Tháng 12/2010, cặp vợ chồng chia sẻ đã bí mật chào đón một con gái khác, Faith Margaret, thông qua phương pháp mang thai hộ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue được xuất bản vào tháng 7/2015, Kidman cho biết muốn có thêm con với Urban, nhưng chồng không đồng ý.

Cặp vợ chồng cùng tuổi có với nhau hai con gái. Ảnh: Getty Images.

Vào cuối tháng 6, Urban trở thành tâm điểm chú ý khi đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn trực tuyến do không muốn trả lời câu hỏi nhạy cảm về vợ.

Theo đó, anh tham gia chương trình Hayley & Max in the Morning thông qua Zoom. Khi người dẫn chương trình Hayley Peterson và Max Burford hỏi cảm nghĩ về cảnh nóng của Nicole với Zac Efron trong bộ phim A Family Affair , Urban không trả lời.

Sau đó, nhà sản xuất chương trình thông báo nam nhạc sĩ và nhóm của anh đã ngắt kết nối khỏi Zoom. Người đó nói: “Tôi nghĩ nhóm của anh ấy cúp máy vì họ không muốn chúng ta hỏi câu hỏi đó”.

Bẵng một thời gian, khi ồn ào đó dần chìm vào quên lãng, TMZ bất ngờ đưa tin đôi vợ chồng bằng tuổi ly thân từ đầu mùa hè.

Theo nguồn tin của Page Six , Urban dường như là người đưa ra đề nghị này. Nicole được cho là không muốn chia tay và đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ. Việc ly hôn chưa được xác định.

Hiện tại, Nicole chăm sóc hai con, còn Urban bận đi lưu diễn. Cả hai chưa có bình luận chính thức về tin ly thân.