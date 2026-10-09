Sau 6 năm sống trong căn hộ giữa 90m², tôi quyết định chuyển sang một căn góc hướng Tây rộng 128m². Ban đầu, tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng khi đổi được không gian rộng hơn, sáng hơn và riêng tư hơn. Nhưng chỉ sau một thời gian sống thực tế, những bất tiện của căn hộ hướng Tây cũng dần lộ rõ.

Khi mua nhà, nhiều người thường cân nhắc giữa căn hộ nằm giữa tòa nhà và căn hộ góc. Căn giữa thường có giá dễ chịu hơn, ít chịu tác động trực tiếp của thời tiết và được xem là lựa chọn tương đối an toàn. Trong khi đó, căn góc có ưu thế về diện tích, ánh sáng và thông gió, nhưng nếu nằm ở hướng Tây thì không ít người lập tức e ngại vì nắng nóng.

Trước đây, tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Gia đình ba người của tôi đã sống suốt 6 năm trong một căn hộ giữa rộng khoảng 90m². Thời gian đầu, diện tích ấy hoàn toàn đủ dùng. Nhưng càng sống lâu, đồ đạc càng nhiều, nhu cầu sinh hoạt cũng thay đổi. Căn nhà từng thấy vừa vặn bắt đầu trở nên chật chội.

Vì thế, bất chấp lời khuyên của nhiều người, chúng tôi quyết định chuyển sang một căn góc hướng Tây rộng 128m².

Ban đầu, cảm giác rất tuyệt. Nhưng sống đủ lâu mới thấy, chuyện chọn nhà chưa bao giờ đơn giản chỉ là "rộng hơn thì tốt hơn".

Từ 90m² lên 128m², cảm giác đầu tiên là quá thoải mái

Lý do lớn nhất khiến tôi muốn đổi nhà là diện tích.

Căn hộ cũ có ba phòng ngủ nhưng chỉ khoảng 90m². Một căn phòng vốn được dự định làm phòng làm việc cuối cùng lại biến thành nơi chứa đủ thứ từ vali, hộp giấy, đồ gia dụng ít dùng đến quần áo trái mùa.

Khi chuyển sang căn hộ mới 128m², vấn đề ấy gần như được giải quyết ngay lập tức.

Tôi có một phòng làm việc đúng nghĩa, thêm không gian lưu trữ riêng, phòng khách và phòng ăn cũng rộng rãi hơn. Nhà bếp không còn cảm giác chật khi hai người cùng đứng nấu ăn. Phòng ngủ, phòng tắm và các khu vực đi lại đều thoáng hơn đáng kể.

Đây cũng là lúc tôi nhận ra một điều: với gia đình sống lâu dài, diện tích không chỉ là câu chuyện "có đủ phòng hay không", mà còn là khả năng chứa đựng những thay đổi của cuộc sống trong 5-10 năm sau.

Ánh sáng tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng chính là nguồn cơn của rắc rối

Căn hộ giữa trước đây có một nhược điểm rõ ràng: ánh sáng tự nhiên phân bổ không đều.

Phòng khách và một số phòng ngủ hướng ra ngoài có ánh sáng khá tốt, nhưng bếp, phòng tắm và phòng làm việc lại tối. Ngay cả ban ngày, nhiều khu vực vẫn phải bật đèn.

Sau khi chuyển sang căn góc, trải nghiệm gần như đảo ngược.

Nhờ có nhiều mặt thoáng, ánh sáng tự nhiên vào nhà nhiều hơn. Phòng bếp sáng rõ vào ban ngày, phòng tắm không còn tối tăm như trước. Từ buổi trưa đến chiều, ánh nắng tràn vào khiến căn nhà có cảm giác rất đẹp và ấm.

Có những hôm ánh nắng xiên qua cửa kính vào cuối buổi chiều, cả phòng khách như phủ một lớp ánh sáng vàng. Nếu chỉ nhìn vào những khoảnh khắc ấy, tôi thực sự nghĩ mình đã chọn đúng.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa câu chuyện.

Thông gió tốt hơn, riêng tư cũng tốt hơn

Một ưu điểm khác của căn góc là khả năng thông gió.

Ở căn cũ, việc đối lưu không khí không thực sự tốt. Mùa hè dễ bí, những ngày trời nồm hoặc mưa kéo dài thường có cảm giác ẩm và ngột ngạt.

Muốn thông gió mạnh hơn, đôi khi phải mở cửa chính, nhưng việc người ngoài liên tục đi qua hành lang khiến tôi không thoải mái.

Căn hộ mới thì khác. Nhiều cửa sổ hơn giúp không khí lưu thông tốt đến mức có những hôm gió mạnh, chúng tôi còn phải đóng bớt cửa.

Sự riêng tư cũng tốt hơn đáng kể.

Căn giữa thường giáp với nhiều căn hộ khác, vì vậy tiếng đóng cửa, tiếng chân người hay những âm thanh sinh hoạt nhỏ đôi khi vẫn nghe thấy. Một số cửa sổ hoặc phòng nằm gần hành lang cũng khiến cảm giác riêng tư bị giảm.

Căn góc chỉ tiếp giáp với ít căn hộ hơn nên yên tĩnh hơn. Đây là điều mà chỉ khi chuyển nhà tôi mới thực sự cảm nhận rõ.

Nếu chỉ dừng ở đây, có lẽ tôi vẫn sẽ khẳng định căn góc hướng Tây là lựa chọn đáng tiền.

Nhưng mùa hè đến, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Nhược điểm lớn nhất: Mùa hè nóng hơn nhiều so với tưởng tượng

Tôi từng biết căn hộ hướng Tây nóng. Nhưng biết và sống thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Từ khoảng đầu giờ chiều, ánh nắng bắt đầu chiếu trực tiếp vào các mảng tường và cửa kính hướng Tây. Đến cuối buổi chiều, nhiệt lượng tích tụ khiến căn nhà nóng rõ rệt.

Những ngày nhiệt độ ngoài trời cao, chỉ cần tắt điều hòa một thời gian ngắn là trong nhà lập tức bí và nóng.

Rèm cản nắng, phim cách nhiệt, kính chống nóng hay điều hòa đều có thể giúp cải thiện phần nào, nhưng không thứ nào hoàn toàn miễn phí.

Đổi lại cho lượng ánh sáng tự nhiên lớn là hóa đơn điện điều hòa tăng lên và cảm giác phải "chống nắng" gần như suốt mùa hè.

Đây cũng là điều mà trước khi mua nhà tôi đã đánh giá chưa đủ kỹ.

Mùa đông lại có một kiểu khó chịu khác

Nếu mùa hè nóng vì nắng Tây thì mùa đông, đặc biệt vào buổi sáng, căn hộ có thể khá lạnh.

Do phần lớn ánh nắng mạnh xuất hiện từ trưa đến chiều, buổi sáng trong nhà thường không có cảm giác ấm áp như những căn nhận nắng sớm.

Cuối tuần, có những hôm thức dậy muộn nhưng phòng vẫn lạnh, đặc biệt nếu thời tiết âm u kéo dài.

Vấn đề này không nghiêm trọng bằng cái nóng mùa hè, nhưng lại là kiểu bất tiện âm thầm, chỉ có sống lâu mới cảm nhận rõ.

Tôi không ngờ căn hộ nhiều cửa sổ lại có lúc ẩm đến vậy

Một điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là độ ẩm.

Ban đầu tôi nghĩ căn góc nhiều nắng, nhiều gió thì sẽ rất khô ráo. Tuy nhiên vào những đợt mưa liên tục, tôi vẫn thấy sàn nhà, cửa tủ và một số bề mặt xuất hiện hơi nước.

Sau đó tôi mới nhận ra một phần nguyên nhân đến từ thói quen luôn mở cửa sổ để lấy gió.

Trong thời tiết độ ẩm ngoài trời cao, mở cửa liên tục có thể khiến hơi ẩm tràn vào nhà nhiều hơn.

Từ đó, tôi bắt đầu chú ý xem dự báo độ ẩm, đóng cửa sổ khi trời nồm hoặc mưa kéo dài, đồng thời sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm khi cần.

Điều này cũng cho tôi một bài học khá đơn giản: nhà càng nhiều cửa sổ không có nghĩa là cứ mở càng nhiều càng tốt.

Sau khi chuyển nhà, tôi nhận ra căn hộ "tốt" hay "xấu" không chỉ phụ thuộc vào hướng

Nếu hỏi tôi có hối hận khi chuyển từ căn giữa sang căn góc hướng Tây hay không, câu trả lời không hoàn toàn là có.

Tôi vẫn thích diện tích rộng hơn, ánh sáng tốt hơn, khả năng thông gió và sự riêng tư của căn hộ mới.

Nhưng nếu được chọn lại, tôi chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ hơn hướng nắng, chất lượng kính, khả năng cách nhiệt của tường, số lượng cửa sổ hướng Tây và mức độ che chắn của các tòa nhà xung quanh.

Bởi cùng là căn hộ hướng Tây nhưng trải nghiệm sống có thể khác nhau rất nhiều.

Một căn có logia sâu, kính tốt, ít mảng tường hứng nắng trực tiếp sẽ khác hoàn toàn căn có cửa kính lớn phơi trực diện dưới nắng chiều.

Tương tự, không phải căn giữa nào cũng thiếu sáng hay bí gió. Điều đó còn phụ thuộc thiết kế mặt bằng, khoảng cách giữa các tòa và vị trí cửa sổ.

Sau cùng, bài học lớn nhất tôi rút ra không phải là "đừng mua căn hướng Tây", cũng không phải "căn góc luôn tốt hơn căn giữa". Mà là khi chọn nhà để ở lâu dài, đừng chỉ nhìn diện tích và mặt bằng trên giấy.

Hãy thử đến xem nhà vào nhiều thời điểm trong ngày, đặc biệt là khoảng 14-17 giờ nếu căn có mặt hướng Tây. Kiểm tra ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn, gió, hành lang và độ riêng tư.

Bởi một căn nhà trông rất đẹp khi xem vào buổi sáng có thể mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác vào một buổi chiều mùa hè.

Và đôi khi, thứ khiến bạn thích nhất lúc mua nhà lại chính là thứ khiến bạn mệt nhất sau khi dọn vào sống.