Từ cán bộ xuất sắc tập đoàn công nghệ thành 'bình phong' cho hệ thống Xôi lạc TV

Lương Tuấn Giang vốn là cán bộ công nghệ có năng lực của tập đoàn công nghệ lớn, bị can bị cáo buộc giúp sức tích cực cho các thành viên của dự án 90 Phút phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 2 “ông trùm” Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Nguyễn Công Định (SN 1993) và 72 bị can khác trong vụ án Xôi lạc TV .

Trong vụ án, bị can Lương Tuấn Giang vốn là cán bộ công nghệ có năng lực của tập đoàn công nghệ lớn ở Việt Nam.

Khoảng cuối năm 2016, Giang được Phạm Nguyễn Dũng mời về làm giám đốc điều hành cho công ty Cổ phần hệ thống công nghệ Helios. Đây là công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho khách hàng, gia công phần mềm.

Công an khám xét trụ sở hệ thống Xôi lạc TV.

Với định hướng mở rộng gia công phần mềm cho thị trường nước ngoài, từ giữa năm 2018, Dũng mở thêm công ty cổ phần Heligate và tiếp tục đề nghị Giang làm giám đốc điều hành. Đây là công ty công nghệ thông tin, được lập ra để tập trung vào mảng dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, chủ yếu khách hàng Nhật Bản.

Từ cuối năm 2018, Dũng đưa về một số người trong đó có Nguyễn Công Định để thành lập bộ phận SBG với định hướng phát triển sản phẩm bình luận thể thao trực tuyến có bản quyền và cả sản phẩm bình luận thể thao không bản quyền. Để quản lý nhân sự, Dũng chỉ đạo sắp xếp bộ phận SBG nằm trong công ty Heligate do Giang khi đó đang là giám đốc.

Ban đầu, Dũng giao cho Giang trực tiếp quản lý, điều hành bộ phận SBG. Quá trình quản lý, Giang để cho Định tập trung phát triển hệ thống trang web xem lậu và bình luận các chương trình thể thao không xin phép đơn vị giữ bản quyền, thay vì phát triển các sản phẩm bình luận thể thao có bản quyền như định hướng ban đầu.

Do hoạt động này là vi phạm pháp luật, Dũng chỉ đạo Giang ký hợp đồng lao động với Định và một số thành viên chủ chốt của SBG với tư cách là nhân viên của công ty Heligate, mục đích để che giấu hoạt động phạm pháp của SBG.

Theo yêu cầu của Dũng, Định phải báo cáo toàn bộ các công việc nêu trên thông qua giám đốc là Giang. Thực tế, do Giang không có chuyên môn trong lĩnh vực bình luận thể thao nên mọi công việc Giang đều giao cho Định tự thực hiện.

Thời gian đầu, SBG chưa có bất cứ khoản doanh thu nào do chưa nhận quảng cáo. Vì vậy, Giang cũng không được hưởng lợi gì từ SBG. Đến khoảng giữa năm 2019, nhận thấy SBG vẫn chưa có lợi nhuận, mặt khác do biết hoạt động của SBG là vi phạm pháp luật nên Giang chủ động xin chuyển hẳn sang quản lý mảng gia công phần mềm (IT) và giao lại SBG cho Dũng.

Sau đó, Dũng đã giao lại toàn bộ SBG cho Định trực tiếp quản lý. Dù không còn phụ trách SBG, nhưng với vị trí là giám đốc công ty Heligate, Giang tiếp tục được Dũng nhờ ký hợp đồng lao động với các thành viên của SBG, ký hợp đồng thuê nhà tại địa chỉ BT1 E8, Khu đô thị Trung Văn Hancic, phường Đại Mỗ, Hà Nội làm địa điểm hoạt động của bộ phận SBG.

Do nể Dũng là cấp trên nên Giang đồng ý giúp việc này. Tuy nhiên, Giang và Dũng có thỏa thuận ngoài việc ký các hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà cho SBG, Giang sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác của SBG.

Mặt khác hai bên còn thống nhất, các khoản tiền lương/thưởng mà Dũng trả cho Giang là tiền công trả vào việc phụ trách mảng IT và việc giúp Dũng hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đứng tên một số công ty, hoàn toàn không liên quan đến bộ phận SBG. Từ đây, Định trực tiếp quản lý, điều hành bộ phận SBG không cần thông qua Giang.

Do đã ký hợp đồng lao động với nhân sự của SBG, nhưng những người này lại không tham gia vào hoạt động hợp pháp của công ty Heligate (mang gia công phần mềm), vì vậy Giang đã nhiều lần sang thăm và kiểm tra SBG xem những người này hoạt động như thế nào. Qua nhiều lần sang thăm, Giang biết Định vẫn tiếp tục cho nhân viên của SBG phát triển hệ thống trang web xem lậu các chương trình thể thao vi phạm bản quyền.

Tính đến đầu tháng 2/2026, SBG dưới sự quản lý của Định đã phát triển được hệ thống các trang web xem lậu thể thao, gồm: XoilacTV, ThapcamTV, CakeoTV, BanhkhucTV, 90PhutTV, VeboTV. Các trang web này đặt trong đường link rút gọn “bit.ly/tiengruoi” (“90phuttv.link”).

Việc người xem truy cập vào các trang web này là hoàn toàn miễn phí. Do xem được nhiều chương trình thể thao miễn phí nên lượng người truy cập các trang web nêu trên ngày một nhiều.

Từ khoảng đầu tháng 5/2023, qua kiểm tra, Giang thấy Định bắt đầu nhận quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến để kiếm lợi nhuận, trong đó Giang biết 8XBET là đối tác lớn nhất. Do không còn quản lý trực tiếp, Giang không nắm được tổng doanh thu và chi phí vận hành của SBG trong thời gian này như thế nào.

Do SBG tuyển dụng nhân sự ngày càng nhiều, khoảng đầu năm 2023, Giang tiếp tục được nhờ đứng tên ký hợp đồng thuê 2 phòng tại chung cư Roman Plaza, phường Đại Mỗ để mở rộng địa điểm hoạt động cho các thành viên của SBG.

Quá trình làm cho Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang dành toàn bộ thời gian tập trung làm việc trong mảng gia công phần mềm, đồng thời giúp Dũng một số vấn đề pháp lý và đứng tên một số công ty. Do nể nang, Giang nhận lời giúp Dũng đứng tên Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng lao động cho nhân viên của SBG hoạt động vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, Giang không được hưởng lợi gì từ việc này mà chỉ nhận tiền lương từ các công việc hợp pháp khác. Quá trình làm thuê cho Phạm Nguyễn Dũng, Giang được trả lương cứng với số tiền từ khoảng 30 triệu đến 60 triệu đồng/tháng cho việc phụ trách mảng IT của công ty Helios/Heligate.

Từ khoảng cuối năm 2019, Giang được trả thêm 100 triệu đồng/1 tháng để giúp hỗ trợ pháp lý, giấy tờ và đứng tên giám đốc một số công ty của Dũng, gồm: Helios, Heligate, GLX Network, Đông Dương.

Từ ngày 18/6/2018 đến 8/1/2026, Giang được Dũng trả số tiền 10,5 tỷ đồng. Giang đã chi tiêu hết số tiền này vào mua sắm, du lịch, sinh hoạt hàng ngày.

Theo kết luận điều tra, mặc dù không trực tiếp quản lý nhưng Giang vẫn biết rõ dự án 90 Phút đang phát triển hệ thống các trang web phát lậu các chương trình thể thao để kiếm tiền từ việc quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến.

Sau đó, Giang vẫn đồng ý giúp Phạm Nguyễn Dũng đứng tên ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê văn phòng làm bình phong cho các thành viên của dự án 90 Phút tiếp tục phạm tội.

Tuy không hưởng lợi từ dự án 90 Phút nhưng hành vi của Giang đã giúp sức tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của dự án 90 Phút thực hiện tội phạm trong thời gian dài.

Do vậy, Lương Tuấn Giang phải chịu trách nhiệm đối với hành vi giúp sức cho các thành viên trong dự án 90 Phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là 69 tỷ đồng.

Hành vi của Lương Tuấn Giang đủ yếu tố cấu thành tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 225 và tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự

Theo cơ quan điều tra, bị can có bố đẻ được tặng Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng Ba. Bản thân bị can từng công tác trong tập đoàn công nghệ, có năng lực xuất sắc, được tổng giám đốc công ty cấp giấy chứng nhận “cán bộ công nghệ cấp tập đoàn đạt danh hiệu tư vấn kỹ thuật”.

Bị can chủ động cung cấp nhiều tài liệu về việc thành lập, cơ cấu, tổ chức, hoạt động,...của các công ty Helios/Heligate/GLX Network/Đông Dương. Đây là các tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa quan trọng cho việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trong vụ án này.