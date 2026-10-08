Từ cãi vã 'quỵt tiền dỡ nhà' ở Hà Nội, dân mạng rút ra bài học pháp lý đắt giá

Xem clip đơn vị dịch vụ phá dỡ công trình ở Hà Nội tố chủ nhà quỵt tiền và tranh cãi giữa hai bên, dân mạng rút ra bài học: Phải có hợp đồng minh bạch.

Đoạn video ghi lại cuộc tranh cãi về việc thuê phá dỡ công trình xảy ra tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội và chính quyền đang làm rõ. Trong clip được đăng tải, người phụ nữ cho biết bà được thuê phá dỡ công trình và yêu cầu chủ nhà thanh toán tiền công; nhưng người đàn ông khẳng định ông không thuê và cũng không đồng ý cho phá dỡ.

“Chị tự ý vào nhà tôi phá dỡ, để xe ở đây và tôi không đồng ý”, gia chủ nói và nhiều lần yêu cầu đối phương đưa ra hợp đồng hoặc giấy tờ có chữ ký để chứng minh thỏa thuận. “Hợp đồng đâu, hợp đồng có chữ ký tôi đâu?... Tất cả việc làm đến bây giờ là do lỗi của chị” .

Những người hàng xóm ủng hộ chủ nhà, yêu cầu đơn vị phá dỡ đánh xe ra ngoài, trả lại đất cho người ta. Khi bên phá dỡ đưa ra tin nhắn giữa hai bên nhằm chứng minh giao dịch, một người hàng xóm nói “tin nhắn cũng chỉ là vu vơ thôi”.

Vụ việc “quỵt” tiền xây nhà gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Một cán bộ công an có mặt tại hiện trường hỏi chủ nhà rằng tại sao đến khi công trình được phá dỡ xong mới nói rằng mình không thuê: “Sao lúc người ta phá dỡ không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?”. Trong video, người đàn ông không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này.

Hiện chưa rõ ai đúng ai sai trong chuyện này; lãnh đạo UBND phường Tương Mai cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ các thông tin liên quan đến thỏa thuận phá dỡ, người thuê thực hiện công việc, trách nhiệm của các bên cũng như khoản tiền công nếu có.

Vụ việc đang được chia sẻ và thảo luận trên nhiều hội nhóm, trong đó nhiều người bàn về tầm quan trọng của hợp đồng, văn bản thỏa thuận giữa các bên cũng như chia sẻ kinh nghiệm “xương máu” khi hợp tác, làm ăn, đặc biệt liên quan đến phá dỡ, xây dựng, sửa nhà.

“Mình làm dịch vụ thì văn bản rõ ràng kèm chữ ký của các bên mới là thứ bảo vệ mình khi có tranh chấp. Lời nói gió bay, tin nhắn cũng có thể trôi đi. Làm việc với nhau càng liên quan đến tiền bạc, nhà cửa, công trình thì càng không nên chỉ dựa vào lời hứa”; “Gia chủ ghi cụ thể từng hạng mục, tiến độ, chi phí và cách thanh toán, ai thuê, ai chịu trách nhiệm, lúc đó mới làm. Đến lúc công việc làm xong mới tranh cãi ‘ai thuê ai’ thì cả hai bên đều mệt. Có hợp đồng rõ ràng mới khởi công”.

“Làm việc với người thiếu uy tín mới là rủi ro lớn nhất. Hôm nay họ đứng ra thuê, hứa thanh toán, giục mình làm thật nhanh, nhưng đến lúc phát sinh tranh chấp thì chủ nhà lại nói ‘tôi không biết chuyện này’. Khi đó hợp đồng ký với một người không có thẩm quyền rất khó giúp bên thi công bảo vệ quyền lợi của mình”...

Nhật Anh cho rằng chỉ ký hợp đồng là chưa đủ: “Nhiều người nghĩ cứ ký hợp đồng là an toàn nhưng thực tế chưa đủ. Trước khi nhận làm, nhất là những việc liên quan đến xây dựng, phá dỡ nhà đất, phải xác minh người đứng ra thuê có đúng là chủ sở hữu hoặc có giấy ủy quyền hợp lệ hay không. Đừng thấy họ gọi điện, thúc tiến độ rồi mặc nhiên tin rằng họ có quyền quyết định”.

Phan Giang khuyên: “Những công việc như phá dỡ càng không thể làm theo kiểu ‘anh cứ làm đi, giấy tờ tính sau’, thậm chí hợp đồng còn cần cơ quan chức năng kiểm chứng. Ngoài hợp đồng, nên kiểm tra giấy tờ nhà đất, xác định rõ ai là chủ, ai được quyền ký và ai chịu trách nhiệm thanh toán. Bỏ ra vài phút xác minh từ đầu có khi còn đáng giá hơn rất nhiều so với việc làm xong rồi phải chạy theo đòi tiền”.

Nhiều bạn trẻ rút ra bài học pháp lý để bảo vệ mình. Khánh Thiện viết: “Đi làm thuê hay nhận một công trình nhỏ cũng đừng nghĩ giấy tờ là chuyện của doanh nghiệp lớn. Chỉ cần vài triệu, vài chục triệu đồng mà không có thỏa thuận rõ ràng, đến lúc xảy ra tranh chấp cũng đủ mất rất nhiều thời gian và công sức để giải quyết. Cẩn thận ngay từ đầu vẫn hơn”.

Tố Uyên chia sẻ: “Nhiều bạn sinh viên đi làm thuê không có hợp đồng hay chỉ thỏa thuận mồm rồi giấy tờ sau. Đôi khi, các bạn bị quỵt mất công sức rồi lại mất thời gian đi chứng minh mình đúng. Như vậy, việc gì cũng cần phải rõ ràng giấy tờ mới bắt tay vào làm”.