Từ cái tát ê chề đến đế chế 18.000 tỷ: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của sao nữ đình đám

"Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Nếu không giết, cứ chờ xem tôi mạnh mẽ hơn thế nào."

Câu nói này xuất hiện trên Weibo của Dương Mịch cách đây hơn 10 năm, giống như một lời tiên tri cho chính cuộc đời cô. Đằng sau ánh hào quang của một minh tinh là những cay đắng, những cú ngã đau đến mức tưởng như không thể đứng dậy. Nhưng cũng từ chính những vết thương ấy, Dương Mịch mới tạo dựng nên con đường "tái sinh" của mình, từ một "con cờ" trong tay người khác, trở thành người nắm quyền lực và tự quyết định số phận.

Hành trình gian nan tạo nên một Dương Mịch mạnh mẽ

Năm 15 tuổi, Dương Mịch chập chững bước vào giới giải trí với ước mơ được đứng trước ống kính. Thế nhưng ngay lần đầu tiên đóng phim, cô đã bị đạo diễn tát thẳng tay vì đóng cảnh khóc không đạt, lại còn chê bai nhan sắc và diễn xuất. Cái tát ấy không chỉ là nỗi nhục nhã mà còn là bài học đầu tiên dành cho Dương Mịch và nếu không nổi tiếng, cô sẽ mãi bị coi thường. Từ rất sớm, nữ diễn viên trẻ đã hiểu rằng muốn sống sót, cô buộc phải mạnh mẽ.

Cơ hội thực sự đến vào năm 2011 khi Cung Tỏa Tâm Ngọc tạo nên cơn sốt giúp Dương Mịch vụt sáng. Nhưng hào quang chưa kịp hưởng trọn, sóng gió đã ập đến với Dương Mịch vì xuất hiện hàng loạt bình luận cay nghiệt, những lời mỉa mai trên mạng bủa vây lấy cô. Thay vì né tránh, người đẹp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 chọn cách đối diện bằng sự mạnh mẽ, thậm chí biến những biệt danh ác ý thành trò cười trên Weibo. Cách "lấy độc trị độc" ấy khiến người ta nhận ra, Dương Mịch không dễ bị đánh gục.

Dương Mịch bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của công chúng

Song, hào quang ngắn ngủi cũng nhanh chóng đổi bằng bóng tối. Sau khi nổi tiếng, Dương Mịch bắt đầu có tham vọng chinh phục những đỉnh núi cao hơn, cô miệt mài tham gia nhiều bộ phim cùng lúc. Để rồi khi lịch trình không được sắp xếp ổn thỏa, Dương Mịch đã bị đuổi khỏi đoàn phim Tìm Kiếm của Trần Khải Ca vào năm 2012 rồi vấp phải sự tẩy chay từ nhiều đạo diễn lớn. Sự nghiệp tưởng chừng sụp đổ ngay từ giai đoạn khởi đầu nhưng thay vì chấp nhận, Dương Mịch chọn một con đường đầy mạo hiểm, đó là tự đứng ra mở công ty riêng.

Năm 2014 khi chỉ vừa sinh con, Dương Mịch đã cùng một vài người khác chung tay lập nên công ty Gia Hành. Lúc ấy tài nguyên hạn chế, vốn liếng ít ỏi, buộc Dương Mịch phải ký một bản hợp đồng "đặt cược" sự nghiệp với mục tiêu trong 3 năm phải kiếm về 3 tỷ tệ (khoảng 10.800 tỷ đồng), nếu thất bại chính cô sẽ gánh nợ khổng lồ. Để hoàn thành mục tiêu, Dương Mịch gần như lao vào guồng quay công việc điên cuồng, trong 3 năm đóng đến 11 bộ phim.

Nhiều tác phẩm bị chê bai khiến vợ cũ Lưu Khải Uy mang danh "nữ hoàng phim dở", nhưng cuối cùng Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã tạo nên kỳ tích, vượt 30 tỷ lượt xem, cứu công ty và giúp giá trị vốn hóa từ 25 triệu tệ (khoảng 90 tỷ đồng) tăng lên 5 tỷ tệ (khoảng 18.000 tỷ đồng). Đó là chiến thắng được đổi bằng máu, mồ hôi và sự liều lĩnh của Dương Mịch.

Dùng sự nghiệp để đánh cược và Dương Mịch đã thành công

Nhưng con đường sự nghiệp của Dương Mịch trong làng giải trí chưa bao giờ êm đềm, từng bị fan cũ viết bài tố thẳng, cho rằng cô không chuyên nghiệp. Trước những công kích ấy, Dương Mịch lại im lặng, chọn cách đáp trả bằng hành động, bằng công việc và thành tích. Cô hiểu rõ trong giới giải trí, chỉ duy nhất thực lực mới giúp bản thân đứng vững.

Từng thẳng thừng từ chối "quy tắc ngầm", từng nói nếu không thể trở thành người nắm quyền thì sẽ mãi bị quyền lực chèn ép, đó là triết lý sống mà Dương Mịch luôn theo đuổi. Khi rời Gia Hành, cô chỉ viết 9 chữ: "Có chung quá khứ, mỗi người một tương lai", ngắn gọn, dứt khoát, không cần ồn ào nhưng đủ để cho thấy cô rất mạnh mẽ dù có gặp khó khăn đến đâu.

20 năm trong nghề, Dương Mịch đi qua đủ đỉnh cao và vực thẳm. Cô từng là diễn viên bị mắng chửi, từng mang sự nghiệp ra đặt cược, từng là cái tên bị hoài nghi đủ điều. Nhưng qua tất cả, Dương Mịch đã chứng minh rằng, không ai có thể định nghĩa cuộc đời cô ngoại trừ chính bản thân mình.

Ngày nay, những bộ phim có Dương Mịch không chỉ bảo chứng rating, mà còn cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất. Từ cô bé 15 tuổi bị coi thường đến "nữ hoàng lưu lượng" kiêm nhà đầu tư quyền lực, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của một ngôi sao mà còn cho thấy sự kiên cường và nỗ lực sẽ biến nghịch cảnh thành sức mạnh.

Câu chuyện của Dương Mịch không chỉ dừng lại ở giải trí. Nó là lời nhắc nhở rằng, khi dám cược cả sự nghiệp để đổi lấy một cơ hội, khi đủ bản lĩnh để chịu đựng búa rìu dư luận thì một ngày nào đó, cầu vồng nhất định sẽ xuất hiện sau bão giông.