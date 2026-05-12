Từ “bom tấn hybrid” đến cái tên bị lãng quên: Haval còn ‘cửa sống’ tại Việt Nam?

Thời điểm cách đây khoảng 3 năm, nhắc đến xe Trung Quốc tại Việt Nam người ta sẽ nghĩ đến Haval. Một thương hiệu từng bước vào thị trường với sự bài bản, tạo tiếng vang lớn bằng mẫu H6 với công nghệ hybrid và được xem như “người mở đường” cho làn sóng xe Trung Quốc đời mới. Nhưng chỉ sau vài năm, cái tên ấy dần biến mất khỏi những cuộc tranh luận của người dùng ô tô Việt.

Sự kiện ra mắt Haval H6 vào năm 2023. Ảnh: Haval

“Đúng người, sai thời điểm” – nhận định đầy thẳng thắn của chuyên gia Đoàn Anh Dũng mở ra hàng loạt góc nhìn đáng chú ý về thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn 2023. Khi ấy, người Việt còn dè dặt với xe Trung Quốc, kinh tế khó khăn, xu hướng hybrid chưa thực sự bùng nổ và việc bỏ hơn 1 tỷ đồng cho một mẫu xe lạ là quyết định không hề dễ dàng.

Nhưng thời điểm chỉ là một phần của câu chuyện. bởi nhiều chi tiết phía sau cách vận hành của Haval tại Việt Nam mới là điều đáng để quan tâm.Thị trường ô tô không phải là “sân chơi” của những người thiếu nguồn lực, không ít đại lý của nhiều thương hiệu được chia sẻ là lỗ tới hàng tỷ đồng mỗi tháng chỉ để duy trì sự hiện diện trên thị trường.

“Nếu Haval không ra mắt H6 hơn 1 tỷ đồng đầu tiên, mà chọn một mẫu xe hybrid giá khoảng 600-700 triệu từ đầu, cục diện có thể đã rất khác”, chuyên gia Đoàn Anh Dũng chia sẻ.

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng đưa ra nhiều kịch bản cho Haval tại Việt Nam.

Từ một thương hiệu từng được xem là “cửa sáng” của xe Trung Quốc tại Việt Nam, vì sao Haval lại hụt hơi trước BYD, Geely hay Lynk & Co? Liệu vấn đề nằm ở sản phẩm, giá bán, chiến lược truyền thông hay chính cách người Việt nhìn nhận xe Trung Quốc?

