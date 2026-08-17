Từ bỏ đãi ngộ khoảng 140.000 USD/năm của Huawei, tiến sĩ về quê trồng ngô, kiếm 1,5 USD/ngày

Quyết định của anh chàng đã khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ tranh cãi.

Đối với Ninh Bác Vũ (30 tuổi), con đường sự nghiệp dường như đã được trải thảm đỏ. Anh từng đạt được mục tiêu đáng mơ ước khi gia nhập chương trình "Thiên tài Thiếu niên" (Genius Youth) lừng lẫy của Huawei, lọt top nhân sự tinh hoa của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc.

Thế rồi, sau hơn 1.000 ngày gắn bó tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Huawei ở Thành Đô, anh đã quyết định dứt áo ra đi. Thay vì chuyển sang một tập đoàn công nghệ khác, Ninh Bác Vũ lại tìm về chốn quê nhà để phụ giúp người thân bán ngô. Quyết định ngay lập tức châm ngòi cho hàng loạt tranh luận tại Trung Quốc về xu hướng ngày càng nhiều người trẻ tài năng tìm cách tháo chạy khỏi áp lực đè nặng và những kỳ vọng khắt khe của ngành công nghệ nước này.

Mỗi năm, chương trình tinh hoa của Huawei chỉ tuyển chọn một số lượng ứng viên cực kỳ khiêm tốn nhằm ươm mầm cho các nhà nghiên cứu hàng đầu và các nhà quản lý tương lai. Mức đãi ngộ cho những cá nhân xuất sắc nhất được cho là lên tới khoảng 140.000 USD/năm (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Dù triển vọng sự nghiệp rộng mở là vậy, Ninh Bác Vũ cho biết công việc nghiên cứu của anh dần trở nên đơn điệu và ít mang lại cảm giác tự hào.

Trong thư xin nghỉ việc được truyền thông Trung Quốc đăng tải, anh chia sẻ bản thân cảm thấy bị cô lập vì trong khi nhiều đồng nghiệp chỉ tập trung vào việc thương mại hóa sản phẩm, anh lại muốn thảo luận sâu hơn về các vấn đề học thuật. Anh cũng miêu tả gánh nặng tâm lý nặng nề khi khoác lên mình nhãn xưng "thiên tài thiếu niên", đặc biệt là khi các nghiên cứu chưa thể chuyển hóa trực tiếp thành kết quả kinh doanh.

"Danh xưng 'thiên tài thiếu niên' mang lại áp lực vô cùng khủng khiếp," anh bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn tại Trung Quốc. "Nếu công nghệ mình phát triển cuối cùng không thể chuyển hóa trực tiếp thành giá trị thương mại và lợi nhuận cho tập đoàn, tôi sẽ cảm thấy như mình đã làm công ty thất vọng. Điều đó tạo ra sự mơ hồ và cảm giác bất an thường trực về tương lai của chính mình."

Ninh Bác Vũ cũng bày tỏ mối lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với sự nghiệp ngành công nghệ, khi cho rằng AI rốt cuộc có thể thay thế các công việc hiện đòi hỏi tư duy phân tích và sự nhạy bén của con người.

Hành động tiếp theo của anh lại càng khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn nữa. Thay vì lập tức tìm kiếm một công việc thu nhập cao khác trong ngành công nghệ, Ninh Bác Vũ đã tìm về Thiệu Đông - nơi người thân anh đang sinh sống - để giúp gia đình bán ngô và tham gia vào công việc làm nông.

Anh mô tả trải nghiệm này mang lại sự thỏa mãn sâu sắc. "Trở về quê bán ngô là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tôi," anh nói. "Nó giúp tôi hiểu một cách chân thực nhất rằng mỗi ngành nghề, mỗi công việc đều có những khó khăn và thách thức riêng, và không có gì là dễ dàng."

Tâm trạng của anh, như anh chia sẻ, đã cải thiện một cách rõ rệt. "Tâm trạng tôi ở đó cực kỳ tốt. Mấy cô chú ở chợ còn khen tôi trẻ trung, chăm chỉ và điển trai," anh vui vẻ kể lại. "Tính tổng cộng tôi chỉ kiếm được chừng 10 tệ (khoảng 35.000 đồng), nhưng điều đó chẳng quan trọng đối với tôi".

Cộng đồng mạng Trung Quốc nhanh chóng chuyền tay nhau sự đối lập gay gắt giữa sự nghiệp danh giá trước đây và cuộc sống tạm thời bên sạp ngô của anh. Một người dùng đùa vui: "Từ 1 triệu tệ một năm xuống còn 10 tệ một ngày. Đây chính là cú sụt giảm thê thảm nhất trên thị trường chứng khoán Trung Quốc năm nay".

Những người khác lại tỏ ra ngưỡng mộ. Một cư dân mạng trích lại lời của Ninh Bác Vũ rằng "cuộc đời chỉ là một chuỗi các trải nghiệm và bạn không việc gì phải chứng tỏ bản thân với bất kỳ ai", đồng thời cho biết câu nói này đã chạm đúng vào tim đen của họ. "Giá như tôi cũng có đủ dũng khí để bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình," người này viết.

Một tài khoản khác chỉ ra sự khác biệt giữa bức ảnh anh chụp ở quê và bức ảnh chân dung công sở trang trọng: "Hãy nhìn xem anh ấy cười tươi thế nào trong các bức ảnh ở quê so với bức ảnh chụp trong studio. Sự tự do rõ ràng vô giá hơn."

Dù vậy, quyết định về quê của Ninh Bác Vũ không phải là một sự giải nghệ vĩnh viễn. Ngay sau đó, anh đã nhận được học bổng nghiên cứu tiến sĩ thuộc chương trình Marie Curie của Liên minh Châu Âu và chuẩn bị tiến hành nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển).

Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là một trong những quỹ tài trợ nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu. Ninh Bác Vũ dự định sẽ trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành chương trình tại Thụy Điển.

Theo: Y Net Global



