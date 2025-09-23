Từ bỏ công việc 9-to-5, cô gái tăng gấp 3 thu nhập, kiếm 5,5 tỷ đồng/năm

Rachael De Foe là gương mặt tiêu biểu cho xu hướng mới đang định hình lại thị trường lao động: từ bỏ công việc 9-to-5 truyền thống để theo đuổi mô hình “fractional work” – làm việc theo từng dự án, linh hoạt về thời gian và khách hàng.

Câu chuyện của cô gây chú ý không chỉ vì sự lựa chọn táo bạo, mà còn bởi kết quả bất ngờ: thu nhập hằng năm tăng gấp ba, đạt khoảng 220.000 USD (5,5 tỷ đồng), so với mức lương cố định khi còn ngồi văn phòng.

Trước đây, De Foe làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng, gắn bó với một công ty, một ông chủ và lịch làm việc dày đặc. Giống như nhiều người trẻ khác, cô sớm rơi vào tình trạng kiệt sức, cảm thấy giá trị bản thân bị bó hẹp trong guồng máy công sở. Quyết định rời bỏ công việc ổn định không hề dễ dàng, nhưng De Foe tin rằng tiềm năng của mình có thể được khai thác hiệu quả hơn nếu tự chọn hướng đi.

Với fractional work, cô trở thành người chủ động: lựa chọn khách hàng, cân đối khối lượng công việc và tập trung vào những dự án có khả năng tạo giá trị thực. Điểm khác biệt lớn nằm ở cách thức định giá thời gian và kỹ năng.

Trong môi trường công sở, mức lương thường phản ánh vị trí và thâm niên hơn là hiệu quả cụ thể. Với fractional work, thu nhập gắn trực tiếp với kết quả công việc. Doanh nghiệp sẵn sàng chi trả cao để thuê chuyên gia trong một giai đoạn ngắn, khi cần giải quyết một nhiệm vụ cấp thiết hoặc xây dựng chiến lược chuyên biệt.

De Foe đã tận dụng lợi thế này. Cô không nhận quá nhiều hợp đồng nhỏ lẻ mà tập trung vào những dự án quy mô đủ lớn, có đầu ra rõ ràng và giá trị cao. Nhờ đó, không chỉ thu nhập tăng vọt, mà uy tín và thương hiệu cá nhân cũng được củng cố.

Tuy nhiên, bước ngoặt mới không hoàn toàn suôn sẻ. Không còn mức lương cố định, De Foe phải đối diện với sự bấp bênh của dòng tiền. Có tháng dự án nhiều, có tháng ít; không còn những phúc lợi quen thuộc như bảo hiểm, nghỉ phép, trợ cấp.

Để vượt qua, cô chủ động lập quỹ dự phòng, mở rộng mạng lưới khách hàng và đa dạng hóa công việc: ngoài PR, còn làm tư vấn thương hiệu, tổ chức workshop và đào tạo kỹ năng truyền thông. Chính sự linh hoạt này giúp cô duy trì mức thu nhập cao và ổn định hơn so với tưởng tượng ban đầu.

Câu chuyện của De Foe phản ánh một dịch chuyển sâu rộng trong nhận thức của người lao động. Thế hệ trẻ ngày nay không còn xem “gắn bó lâu dài với một công ty” là con đường duy nhất để thành công. Họ đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, coi trọng tính linh hoạt, và sẵn sàng lựa chọn con đường khác nếu điều đó giúp tối ưu hóa giá trị bản thân.

Khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng bất định, các doanh nghiệp cũng có xu hướng thuê chuyên gia theo dự án thay vì duy trì bộ máy cố định cồng kềnh. Sự thay đổi nhu cầu từ cả hai phía – người lao động lẫn doanh nghiệp – đang khiến fractional work trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn.

Chia sẻ với CNBC, De Foe khẳng định cô sẽ không bao giờ quay lại làm việc dưới một ông chủ duy nhất, bởi đã tìm thấy sự tự do, niềm vui sáng tạo và hiệu quả tài chính trong cách làm việc mới. Fractional work, theo cô, không chỉ là một hình thức kiếm tiền mà là lối sống – nơi mỗi cá nhân có thể định hình sự nghiệp theo cách riêng, thay vì để nó bị áp đặt bởi những chuẩn mực truyền thống.

Theo: CNBC