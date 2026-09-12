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Từ 5/10/2026, nhóm đối tượng này được nhận 1.350.000 đồng/tháng

Nguyệt Phạm
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Mức trợ cấp này chỉ áp dụng với những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 10.

Từ ngày 5/10/2026, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, một số đối tượng thuộc các trường hợp được quy định sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ở mức 1.350.000 đồng/người.


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