Từ ngày 5/10/2026, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, một số đối tượng thuộc các trường hợp được quy định sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ở mức 1.350.000 đồng/người.
Từ 5/10/2026, nhóm đối tượng này được nhận 1.350.000 đồng/tháng
Nguyệt Phạm |
Mức trợ cấp này chỉ áp dụng với những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 10.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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