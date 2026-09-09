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Từ 5/10/2026: Người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu thuộc diện này

Nguyệt Phạm
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Từ ngày 5/10/2026, chính sách mới về trợ cấp hưu trí xã hội sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó một số trường hợp còn được áp dụng mức hưởng mới từ thời điểm sớm hơn.

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, một số người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng từ 1/7/2026.


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