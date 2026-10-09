Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi nhận trên 800.000 đồng/tháng trợ cấp (không phải lương hưu)

Không phải tất cả người từ đủ 60 tuổi đều được nhận khoản trợ cấp này, bởi Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định những điều kiện cụ thể để được hưởng.

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, một số nhóm người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi đáp ứng điều kiện quy định được hưởng khoản trợ cấp xã hội hằng tháng với mức mới.

