Từ 5/10/2026, người nuôi 3 con có thể nhận trợ cấp 1.620.000 đồng/tháng: Điều kiện cụ thể ra sao?

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người nuôi 3 con thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với tổng mức 1.620.000 đồng.

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, người đơn thân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang nuôi 3 con đủ điều kiện có thể được hưởng tổng mức trợ cấp xã hội 1.620.000 đồng/tháng.

