Từ 1/1/2027, phụ nữ sinh con thứ hai có thể được hỗ trợ ít nhất 2 triệu đồng: Điều kiện cụ thể ra sao?

Theo quy định mới, phụ nữ sinh con thứ hai thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hỗ trợ tài chính ít nhất 2 triệu đồng từ ngày 1/1/2027.

Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh con thứ hai thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

