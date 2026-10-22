Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh con thứ hai thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Từ 1/1/2027, phụ nữ sinh con thứ hai có thể được hỗ trợ ít nhất 2 triệu đồng: Điều kiện cụ thể ra sao?
Nguyệt Phạm |
Theo quy định mới, phụ nữ sinh con thứ hai thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hỗ trợ tài chính ít nhất 2 triệu đồng từ ngày 1/1/2027.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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