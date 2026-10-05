Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ giúp xã hội có thay đổi đáng chú ý, kéo theo quyền lợi của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh theo mức mới.
Từ 5/10/2026, một số người được hưởng trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng: Điều kiện cụ thể thế nào?
Nguyệt Phạm |
Từ ngày 5/10/2026, một chính sách mới chính thức có hiệu lực, trong đó mức hưởng của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh đáng kể.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tu-5-10-2026-mot-so-nguoi-duoc-huong-tro-cap-1-35-trieu-dong-thang-dieu-kien-cu-the-the-nao-a666313.html