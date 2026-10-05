Từ 5/10/2026, một số người được hưởng trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng: Điều kiện cụ thể thế nào?

Từ ngày 5/10/2026, một chính sách mới chính thức có hiệu lực, trong đó mức hưởng của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh đáng kể.

Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ giúp xã hội có thay đổi đáng chú ý, kéo theo quyền lợi của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh theo mức mới.

