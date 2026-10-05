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Từ 5/10/2026, một số người được hưởng trợ cấp 1,35 triệu đồng/tháng: Điều kiện cụ thể thế nào?

Nguyệt Phạm
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Từ ngày 5/10/2026, một chính sách mới chính thức có hiệu lực, trong đó mức hưởng của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh đáng kể.

Từ ngày 5/10/2026, chính sách trợ giúp xã hội có thay đổi đáng chú ý, kéo theo quyền lợi của một số nhóm đối tượng được điều chỉnh theo mức mới.

Tags

trợ cấp xã hội

người khuyết tật

chính sách an sinh

hỗ trợ xã hội

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