Từ 28/8/2026: Người thuộc nhóm này có thể nhận thêm 500.000 - 700.000 đồng mỗi tháng

Từ cuối tháng 8/2026, một nhóm đối tượng có thể được nhận thêm khoản hỗ trợ hằng tháng nếu đáp ứng điều kiện theo quy định mới.

Theo Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND, từ 28/8/2026, một nhóm đối tượng tại địa phương này được hỗ trợ thêm từ 500.000 đến 700.000 đồng/tháng tùy điều kiện.

