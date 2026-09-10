Theo Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND, từ 28/8/2026, một nhóm đối tượng tại địa phương này được hỗ trợ thêm từ 500.000 đến 700.000 đồng/tháng tùy điều kiện.
Từ 28/8/2026: Người thuộc nhóm này có thể nhận thêm 500.000 - 700.000 đồng mỗi tháng
Nguyệt Phạm |
Từ cuối tháng 8/2026, một nhóm đối tượng có thể được nhận thêm khoản hỗ trợ hằng tháng nếu đáp ứng điều kiện theo quy định mới.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tu-28-8-2026-nguoi-thuoc-nhom-nay-co-the-nhan-them-500-000-700-000-dong-moi-thang-a660950.html