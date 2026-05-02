Từ 25/5, người cho thuê nhà cần lưu ý để tránh bị phạt tiền tới 30 triệu đồng

PV |

Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/5/2026 nhằm bảo vệ quyền lợi người thuê, đặc biệt trong các trường hợp thuê trọ.

Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là quy định xử phạt các hành vi vi phạm trong sử dụng điện, bao gồm việc thu tiền điện sai quy định đối với người thuê nhà.

Cụ thể, theo Nghị định số 133/2026/NĐ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ, các hành vi vi phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt đã được quy định như sau:

- Theo khoản 7 Điều 13 Nghị định 133/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Đồng thời, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định trên. Người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước.

- Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm khác cũng bị xử phạt. Cụ thể, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt.

- Mức phạt từ 5 - 8 triệu đồng áp dụng với hành vi tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế thiết bị hoặc công trình điện của bên bán điện.

- Hành vi trộm cắp điện có giá trị dưới 1 triệu đồng bị phạt từ 4 - 10 triệu đồng; nếu giá trị từ 1 - dưới 2 triệu đồng, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

- Đối với các trường hợp sử dụng điện lớn nhưng không tuân thủ quy định, như sử dụng thiết bị không đạt chuẩn, không chấp hành điều độ, không cắt giảm điện hoặc không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định, mức phạt từ 60 - 80 triệu đồng.

Nghị định số 133/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2026.

