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Từ 14/9/2026, hộ gia đình được hỗ trợ 5-8 triệu đồng/tháng theo Quyết định 72 trong trường hợp nào?

Nguyệt Phạm
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Khoản hỗ trợ lên tới 8 triệu đồng/tháng đang được áp dụng cho một số hộ gia đình, nhưng không phải ai cũng thuộc diện được nhận.

Từ tháng 9/2026, một số hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ từ 5-8 triệu đồng mỗi tháng theo quy định mới.


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