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Từ 1/9, hỗ trợ tới 10 triệu đồng khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông

Minh Tuệ
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Tổ chức trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

Theo Cục CSGT, Bộ Công an, quy định trên được nêu tại Nghị định số 279/2025/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định số 279/2025/NĐ-CP, ngày 30/6, Bộ Công an ban hành Thông tư số 126/2026/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Theo quy định, Quỹ có thể hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Hoạt động tuyên truyền không được Nhà nước bảo đảm kinh phí cũng có thể được hỗ trợ với mức tối đa tương ứng 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

Đáng chú ý, Điều 12 Nghị định 279 quy định mức chi tối đa. Nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/người/vụ việc; gia đình có nạn nhân tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc.

Trường hợp nạn nhân bị thương trên 81%, Quỹ hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển, mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Đây là mức tối đa, việc quyết định mức chi cụ thể phải căn cứ hồ sơ, điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ có thể gửi hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cơ quan đầu mối có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 2 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ đầy đủ, việc lập hồ sơ đề nghị chi được thực hiện theo thời hạn quy định.

Cơ quan đầu mối tiếp nhận, lập hồ sơ gồm các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động rà soát, phát hiện các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ để lập hồ sơ đề nghị chi từ Quỹ.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ, Quỹ tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền và hiện vật của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 279, việc tiếp nhận, bảo quản hiện vật được thực hiện theo quy định. Tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ bằng tiền qua tài khoản Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, số tài khoản 86757575 tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông mà còn huy động thêm nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn.

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