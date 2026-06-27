Từ 1/7: Nhật Bản tăng lệ phí visa gấp 5 lần, chi phí xin single bằng luôn vé concert VIP

Thông tin Nhật Bản điều chỉnh lệ phí visa sau gần 5 thập kỷ đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng du lịch Việt Nam.

Với mức tăng gấp nhiều lần so với trước đây, chi phí xin thị thực được dự báo sẽ trở thành một khoản ngân sách đáng cân nhắc đối với những du khách có kế hoạch khám phá xứ sở hoa anh đào trong thời gian tới.

Cụ thể, ngày 25/6/2026, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã cập nhật biểu phí visa mới, áp dụng đối với các hồ sơ được thụ lý từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Nhật Bản thông qua việc điều chỉnh lệ phí thị thực đối với công dân nước ngoài tại cuộc họp Nội các ngày 19/6.

Theo biểu phí vừa được công bố, lệ phí visa nhập cảnh một lần dành cho người mang hộ chiếu phổ thông tăng từ 520.000 đồng lên 2.590.000 đồng. Trong khi đó, lệ phí visa nhập cảnh hai lần hoặc nhiều lần tăng từ 1.030.000 đồng lên 5.170.000 đồng. Riêng mức phí gia hạn thời hạn cho phép tái nhập cảnh vẫn được giữ nguyên ở mức 520.000 đồng.

Điều đáng chú ý là đây được xem là lần điều chỉnh lệ phí visa đầu tiên của Nhật Bản kể từ năm 1978. Chính vì vậy, mức tăng lần này không chỉ gây chú ý bởi con số tuyệt đối mà còn bởi khoảng thời gian gần 50 năm không thay đổi trước đó.

Lý giải cho quyết định này, các quan chức Nhật Bản cho biết mức phí hiện hành không còn phản ánh đầy đủ chi phí hành chính thực tế liên quan đến quá trình xét duyệt thị thực và quản lý nhập cư. Bên cạnh đó, những biến động kéo dài của lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nhiều thập kỷ qua cũng được xem là nguyên nhân khiến Chính phủ Nhật Bản phải xem xét lại biểu phí. Theo phía Nhật Bản, ngay cả sau khi điều chỉnh, lệ phí visa của nước này vẫn nằm trong nhóm tương đương với nhiều quốc gia phát triển khác.

Tuy nhiên, điều mà nhiều người quan tâm nhất lúc này không phải là nguyên nhân tăng phí, mà là tác động thực tế đối với kế hoạch du lịch trong thời gian tới. Ngay sau khi thông tin được công bố, chủ đề này nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên các diễn đàn và hội nhóm du lịch tại Việt Nam.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi chi phí visa tăng gấp nhiều lần chỉ trong một lần điều chỉnh. Trên mạng xã hội, một số ý kiến so sánh rằng lệ phí visa nhập cảnh một lần hiện nay đã tương đương giá vé của nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc lớn. Dù mang tính chất ví von, những bình luận này phần nào cho thấy mức độ chú ý mà thông tin tăng phí visa đang nhận được từ cộng đồng du lịch.

Không dừng lại ở những phản ứng ban đầu, nhiều du khách cũng bắt đầu tính toán lại bài toán chi tiêu cho các chuyến đi Nhật Bản trong tương lai. Một số ý kiến cho rằng với biểu phí mới, visa nhiều lần sẽ trở nên có giá trị hơn trước, đặc biệt đối với những người thường xuyên du lịch hoặc công tác tại Nhật Bản. Trong khi đó, những người chỉ dự định đến Nhật một hoặc hai lần trong năm sẽ phải cân nhắc kỹ hơn vì chi phí thị thực nay đã chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng ngân sách chuyến đi.

Dù vậy, từ góc nhìn của Nhật Bản, việc tăng lệ phí visa chưa đồng nghĩa với việc sức hút du lịch của quốc gia này sẽ suy giảm trong ngắn hạn. Các cơ quan du lịch nước này cho rằng đồng yên duy trì ở mức thấp cùng nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi vẫn là những yếu tố quan trọng giúp Nhật Bản duy trì sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch thế giới.

Nhận định này phần nào được phản ánh qua các số liệu du lịch mới nhất. Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), nước này đón khoảng 3,56 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 5/2026, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, Nhật Bản ghi nhận khoảng 17,94 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng với thị trường Việt Nam, bức tranh lại có những điểm tích cực hơn. Mặc dù lượng khách Việt đến Nhật trong tháng 5 đạt khoảng 58.000 lượt, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm, con số này vẫn đạt khoảng 340.000 lượt, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này cho thấy nhu cầu du lịch Nhật Bản của du khách Việt vẫn đang duy trì ở mức cao. Theo JNTO, việc khai thác đường bay mới Hà Nội – Shizuoka từ tháng 4 đã góp phần hỗ trợ đáng kể cho lượng khách từ Việt Nam. Tuy nhiên, việc một số hãng hàng không cắt giảm tần suất khai thác cùng sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các sản phẩm du lịch Trung Quốc có mức giá hấp dẫn hơn cũng đang tạo ra những thách thức nhất định.

Trong bối cảnh đó, việc áp dụng biểu phí visa mới từ tháng 7 được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi nhất định trong hành vi của du khách. Thay vì chỉ tập trung vào chi phí vé máy bay hay lưu trú như trước, nhiều người có thể sẽ cân nhắc kỹ hơn về loại thị thực phù hợp, tần suất di chuyển cũng như tổng ngân sách dành cho mỗi chuyến đi.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO)

NGỌC ÁNH





