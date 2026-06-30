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Từ 1/7, hàng triệu người hưởng lợi từ chính sách mới về BHXH, BHYT

Dương Hưng
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Từ ngày 1/7, hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực như mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh, tăng mức hưởng nhiều chế độ an sinh và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho hàng triệu người dân.

62 nhóm bệnh được khám chuyên sâu không cần giấy chuyển tuyến

Ngày 1/7 đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong chính sách BHYT, khi nhiều quy định mới theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm chính thức được triển khai trên toàn quốc.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, người tham gia BHYT sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, giảm thủ tục hành chính và mở rộng phạm vi hưởng quyền lợi.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là từ ngày 1/7, người mắc 62 bệnh, nhóm bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc cần điều trị chuyên sâu được phép đến thẳng các cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến nhưng vẫn được quỹ BHYT thanh toán theo đúng mức hưởng. Danh mục này gồm nhiều bệnh ung thư, tim mạch, huyết học, thần kinh, rối loạn chuyển hóa, ghép tạng...

Chính sách mới được kỳ vọng giúp người bệnh rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí đi lại và tăng cơ hội tiếp cận các cơ sở y tế chuyên sâu ngay từ đầu.

Tăng mức hưởng BHYT, điều chỉnh mức đóng

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP. Việc tăng lương cơ sở kéo theo nhiều thay đổi liên quan đến quyền lợi BHYT.

Theo quy định, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu tổng chi phí một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở mới, ngưỡng này tăng lên 379.500 đồng/lần khám, giúp giảm phần chi trả của người bệnh.

Từ 1/7, hàng triệu người hưởng lợi từ chính sách mới về BHXH, BHYT - Ảnh 1.

Mức hưởng BHXH, BHYT được điều chỉnh tăng từ 1/7.

Bên cạnh đó, mức đóng BHYT của một số nhóm đối tượng tính theo lương cơ sở như học sinh, sinh viên và người tham gia BHYT hộ gia đình cũng được điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn tiếp tục hỗ trợ mức đóng đối với nhiều nhóm đối tượng theo quy định hiện hành, nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Không chỉ BHYT, nhiều chế độ BHXH cũng được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7. Theo quy định mới , trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 5,06 triệu đồng mỗi con. Trợ cấp mai táng tăng lên 25,3 triệu đồng, tương đương 10 lần mức lương cơ sở.

Nhiều khoản trợ cấp khác như trợ cấp phục vụ đối với người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp tuất hằng tháng cũng được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở mới.

Lương hưu, trợ cấp tăng 8%

Một trong những chính sách được nhiều người quan tâm là việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7.

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7 được tăng 8%.

Đáng chú ý, nhóm người có mức hưởng thấp tiếp tục được hỗ trợ bổ sung. Cụ thể, sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng.

Trường hợp mức hưởng sau điều chỉnh trên 3,5 triệu đồng nhưng chưa đạt 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên mức 3,8 triệu đồng/tháng.

Chính sách này được kỳ vọng góp phần cải thiện đời sống cho hàng triệu người nghỉ hưu và người đang hưởng trợ cấp, đặc biệt là nhóm có mức hưởng thấp.

Đối với BHXH tự nguyện, Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ tiền đóng, tạo điều kiện để lao động khu vực phi chính thức tham gia, tích lũy thời gian đóng BHXH và có cơ hội hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động.

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BHXH

bhyt

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từ 1/7

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