Từ 1/7/2026, người hưởng lương hưu ở địa phương này được tặng 500.000 đồng từ ngân sách: Điều kiện là gì?

Người đang hưởng lương hưu tại địa phương này sẽ được nhận thêm một khoản quà từ ngân sách theo quy định mới có hiệu lực từ 1/7/2026.

Từ 1/7/2026, một chính sách mới liên quan đến khoản quà 500.000 đồng dành cho người hưởng lương hưu tại một địa phương chính thức có hiệu lực.

