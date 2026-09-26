Từ 1/7/2026, một chính sách mới liên quan đến khoản quà 500.000 đồng dành cho người hưởng lương hưu tại một địa phương chính thức có hiệu lực.
Từ 1/7/2026, người hưởng lương hưu ở địa phương này được tặng 500.000 đồng từ ngân sách: Điều kiện là gì?
Nguyệt Phạm |
Người đang hưởng lương hưu tại địa phương này sẽ được nhận thêm một khoản quà từ ngân sách theo quy định mới có hiệu lực từ 1/7/2026.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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