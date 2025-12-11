Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) được Quốc hội thông qua chiều 10/12, với 11 chương, 107 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật bổ sung và làm rõ nhiều nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong các trường hợp chậm, hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày, người vận chuyển phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các lý do chậm, hủy chuyến được công bố và sẽ được nhà chức trách hàng không Việt Nam giám sát việc thực hiện nghĩa vụ này. Luật đồng thời rà soát, cụ thể hóa các trường hợp hành khách được nhận lại tiền vé hoặc giá trị tương ứng đối với phần dịch vụ chưa sử dụng.

Luật quy định người vận chuyển phải thông báo kịp thời thông tin chuyến bay cho hành khách. Trường hợp hành khách đã có xác nhận chỗ nhưng chuyến bay bị chậm, hủy hoặc bị từ chối vận chuyển không do lỗi của hành khách, người vận chuyển phải xin lỗi, đảm bảo việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí liên quan phù hợp với thời gian chờ tại cảng hàng không.

Nếu việc chậm, hủy hoặc từ chối vận chuyển là do lỗi của người vận chuyển, hãng bay phải thu xếp hành trình phù hợp hoặc hoàn trả phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Trong các trường hợp đó, người vận chuyển cũng phải trả một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại bằng tiền hoặc chứng từ có giá trị tương đương. Khoản này sẽ được trừ vào bồi thường trách nhiệm dân sự (nếu phát sinh).

Luật cũng làm rõ các quyền của hành khách, gồm quyền yêu cầu thu xếp hành trình hoặc hoàn tiền vé khi không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển; quyền được thông báo về giới hạn trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp thiệt hại; quyền nhận lại tiền vé hoặc phần giá trị dịch vụ chưa sử dụng sau khi trừ chi phí và tiền phạt theo điều kiện vé; và quyền từ chối tiếp tục chuyến bay tại bất kỳ cảng hàng không hoặc điểm hạ cánh bắt buộc nếu đang trong hành trình.