Ngày 11 tháng 12 năm 2025 Dương lịch là thứ Năm. Theo tử vi, đây là ngày Giáp Dần, tháng Đinh Hợi, thuộc ngày 22 tháng 10 âm lịch. Dưới đây là những con giáp được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này (ngày Giáp Dần):

1. Con giáp tuổi Mão

Tuổi Mão gặp may mắn trong ngày Giáp Dần (11/12/2025) chủ yếu nhờ mối quan hệ tương hỗ giữa hai địa chi Mão và Dần, cụ thể là mối quan hệ Tương trợ và sự kết hợp năng lượng Mộc vượng.

(Ảnh minh họa)

Khi tuổi Mão gặp ngày Dần, năng lượng này được khuếch đại, giúp tuổi Mão cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn, và gặp nhiều thuận lợi trong các hoạt động cần sự hợp tác, giao tiếp.

- May mắn nổi bật: Có sự tương trợ, gặp thuận lợi trong hợp tác làm ăn. Tài chính ổn định, có thể có thêm nguồn thu nhỏ.

- Lời khuyên: Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chú ý đến sức khỏe cá nhân.

2. Con giáp tuổi Ngọ

- May mắn nổi bật: Do mối quan hệ tam hợp, nên vận trình của tuổi Ngọ rất hanh thông, đặc biệt trong các mối quan hệ xã hội và tình cảm (Ngọ hợp Dần).

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, theo quy luật Ngũ hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa, điều này có nghĩa là ngày Dần mang lại sự hỗ trợ, thúc đẩy mạnh mẽ cho tuổi Ngọ. Năng lượng của tuổi Ngọ được kích hoạt và phát triển, khiến họ trở nên năng động, tự tin và dễ dàng đạt được mục tiêu hơn trong ngày này. Tóm lại, đây là một ngày mà mọi việc với con giáp này hầu như đều suôn sẻ, có quý nhân phù trợ.

- Lời khuyên: Tuổi Ngọ nên tận dụng sự linh hoạt và khả năng giao tiếp để mở rộng kết nối, thúc đẩy công việc, gặt hái thành công trong ngày này.

3. Con giáp tuổi Tuất

- May mắn nổi bật: Tuổi Tuất cũng là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày Giáp Dần (11/12/2025) là nhờ mối quan hệ Tam hợp và sự tương hỗ về Ngũ hành giữa hai địa chi Tuất và Dần. Nhờ sự hòa hợp này mà công việc và tài chính của con giáp tuổi Tuất đều có dấu hiệu khởi sắc.

(Ảnh minh họa)

Sự kết hợp này giúp các kế hoạch của tuổi Tuất trong ngày này diễn ra trơn tru hơn, dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác (quý nhân phù trợ), từ đó mọi việc của họ đều dễ thành.

- Lời khuyên: Con giáp tuổi Tuất nên duy trì sự kiên trì, tập trung vào nhiệm vụ chính và sẵn sàng đón nhận cơ hội mới trong công việc.

4. Con giáp tuổi Hợi

- May mắn nổi bật: Do Dần thuộc hành Mộc, Hợi thuộc hành Thủy. Thủy sinh Mộc, cho thấy sự tương trợ ngầm rất tốt cho tuổi Hợi. Bên cạnh đó, trong ngày Giáp Dần (11/12/2025 dương lịch), tuổi Hợi gặp may mắn còn là nhờ có 2 cát tinh chiếu rọi, chính là sao Thiên Hỷ và Dịch Mã.

(Ảnh minh họa)

Do đó, con giáp tuổi Hợi được cho là sẽ có vận khí rất tốt, có tin vui về tài lộc hoặc các mối quan hệ, dễ dàng giải quyết các vấn đề tồn đọng trước đây.

- Lời khuyên: Tuổi Hợi hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan - vốn là ưu điểm nổi bật của họ cũng như chủ động trong công việc để gặt hái thành quả tốt nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.