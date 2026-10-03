Từ 1/11: Loạt điện thoại iPhone sau sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản, nạp tiền trên 10 triệu đồng

Ngân hàng này sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt để chuyển khoản, nạp tiền đối với các thiết bị iPhone, iPad sau.

Nhằm tăng cường an toàn giao dịch số và bảo vệ tài sản của khách hàng trước nguy cơ lừa đảo công nghệ, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng TPBank và TPBank Biz đối với các thiết bị iPhone, iPad sử dụng hệ điều hành iOS thấp hơn phiên bản 16.7.

Theo thông báo, thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến một số giao dịch yêu cầu xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng.

Những giao dịch nào bị ảnh hưởng?

Đối với các giao dịch tài chính, khách hàng sử dụng thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu hệ điều hành có thể không thực hiện được xác thực khuôn mặt đối với:

- Chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng hạn mức trên 20 triệu đồng/ngày.

- Thanh toán hóa đơn có giá trị trên 100 triệu đồng/lần hoặc/ngày.

- Các giao dịch tài chính khác có yêu cầu xác thực khuôn mặt theo quy định.

Bên cạnh các giao dịch tài chính, một số thao tác khác trên ứng dụng cũng bị ảnh hưởng, gồm đăng nhập lần đầu trên ứng dụng, đăng nhập trên thiết bị khác hoặc trên nền tảng website, cấp lại/đổi mật khẩu, thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email và các giao dịch khác cần xác thực khuôn mặt.

TPBank khuyến nghị khách hàng đang sử dụng iPhone, iPad kiểm tra phiên bản hệ điều hành trên thiết bị và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên để đảm bảo trải nghiệm giao dịch.

Trường hợp thiết bị hiện tại không hỗ trợ nâng cấp lên iOS 16.7 hoặc cao hơn, khách hàng được khuyến nghị chuyển sang sử dụng thiết bị khác đáp ứng yêu cầu về hệ điều hành.

Để kiểm tra và cập nhật, khách hàng có thể vào Cài đặt (Settings) → Cài đặt chung (General) → Cập nhật phần mềm (Software Update).

TPBank đề nghị khách hàng hoàn tất cập nhật thiết bị trước 0h ngày 1/11/2026 để đảm bảo giao dịch được thực hiện xuyên suốt.