Từ 1/10/2026, người chăm sóc người thân tại nhà có thể nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Từ ngày 1/10/2026, một số người chăm sóc người thân tại nhà có thể được hưởng trợ cấp hằng tháng theo chính sách mới, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2026, người chăm sóc người thân tại nhà thuộc một số trường hợp nhất định có thể được hưởng trợ cấp hằng tháng với mức lên tới hàng triệu đồng.

