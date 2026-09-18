Từ 1/1/2027, những người này được ngân sách hỗ trợ 330.000 đồng mỗi ngày, cụ thể ra sao?

Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND quy định trường hợp công dân Việt Nam được ngân sách nhà nước hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày cụ thể ra sao?

Theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026, từ 1/1/2027, một số công dân Việt Nam thuộc trường hợp nhất định sẽ được hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày từ ngân sách Nhà nước.



