Theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND ngày 17/7/2026, từ 1/1/2027, một số công dân Việt Nam thuộc trường hợp nhất định sẽ được hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày từ ngân sách Nhà nước.
Từ 1/1/2027, những người này được ngân sách hỗ trợ 330.000 đồng mỗi ngày, cụ thể ra sao?
Nguyệt Phạm |
Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND quy định trường hợp công dân Việt Nam được ngân sách nhà nước hỗ trợ 330.000 đồng/người/ngày cụ thể ra sao?
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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