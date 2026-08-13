TT Zelensky gọi “hàng triệu” cuộc cầu cứu: Nếu Mỹ bán 10% Patriot thì Ukraine đủ sức hạ toàn bộ tên lửa Nga

Ông Zelensky nói nếu Mỹ viện trợ 10% số tên lửa đánh chặn trong kho dự trữ, Ukraine có thể ngăn chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo Nga; 5% cũng đủ giúp nước này vượt qua mùa đông.

Ukraine thiếu trầm trọng tên lửa đánh chặn

Ukraine hiện chỉ có 1/10 số tên lửa đánh chặn mà nước này đang khẩn cấp cần từ Mỹ để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn.

Ông cho biết phần lớn thời gian của mình hiện dành cho “hàng triệu” cuộc điện thoại, cùng những cuộc đàm phán với các đồng minh mà nhiều chi tiết vẫn chưa được công khai, nhằm tìm cách có thêm tên lửa đánh chặn.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây, đặc biệt gây thiệt hại nặng nề cho thủ đô Kiev, khi Moscow lợi dụng tình trạng kho tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine gần như cạn kiệt.

Ông Zelensky cho biết chỉ cần nếu Mỹ viện trợ cho Ukraine 10% số tên lửa đánh chặn hiện có trong kho dự trữ của Mỹ, số đó sẽ đủ để ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, trong khi 5% cũng đủ giúp Ukraine vượt qua mùa đông.

“Năm nay chúng tôi có số lượng tên lửa đánh chặn ít hơn hai lần rưỡi so với năm 2025,” ông nói. “Nga có số lượng tên lửa đạn đạo mỗi tháng nhiều gấp đôi so với trước đây.”

Ukraine thiếu trầm trọng tên lửa đánh chặn. Ảnh: Reuters

Theo Liên Hợp Quốc, tháng 7 là tháng Nga tấn công Ukraine quy mô lớn nhất kể từ tháng 4/2022.

“Mỗi đêm đều có các cuộc tấn công, và bốn hoặc năm lần mỗi tháng chúng ta phải hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn… những đêm kinh hoàng".

Ông nói thêm: “Nếu Mỹ bán cho chúng tôi 5%, chúng tôi sẽ vượt qua mùa đông và cứu sống người dân. Nếu họ bán cho chúng tôi 10%, chúng tôi sẽ phá hủy tất cả tên lửa đạn đạo của Nga. Còn giờ đây, chúng tôi chỉ có 1% (so với kho hiện tại của Mỹ)".

Trên toàn cầu đang xảy ra tình trạng thiếu hụt tên lửa do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, trong đó Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh đã sử dụng hàng chục tên lửa để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái giá rẻ của Iran.

Tình trạng thiếu hụt này đang gây thiệt hại nặng nề nhất cho Ukraine, nơi các thành phố vào một số đêm dường như không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Moscow.

Ông Zelensky gọi hàng triệu cuộc cầu cứu

Ông Zelensky đã hé lộ một phần hiếm hoi về những nỗ lực cá nhân hàng ngày để đảm bảo có thêm tên lửa đánh chặn, bao gồm cả những thỏa thuận mà ông muốn giữ kín.

“Đây là những gì tôi trải qua mỗi ngày: từ 1% đến 5%. Có những tháng tôi phải thực hiện hàng triệu cuộc gọi điện thoại… Tôi cố gắng đổi lấy tên lửa… Tôi làm một số việc mà tôi thậm chí không thể chia sẻ. Điều đó không có nghĩa là nó nằm ngoài vòng pháp luật. Nhưng tôi không thể nói về nó.”

Ông Zelensky cho biết vẫn còn những nghi ngờ về việc cam kết rõ ràng của Tổng thống Donald Trump cho phép Ukraine tự chế tạo tên lửa đánh chặn Patriot sẽ được thực hiện như thế nào.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, ông Trump nói rằng sẽ cho phép Ukraine được cấp phép tự sản xuất các hệ thống đánh chặn phức tạp này. Tuy nhiên, vài ngày sau, ông lại nói không chắc chắn về ý tưởng đó. Các nhà sản xuất hệ thống tên lửa Patriot đã cử quan chức đến Kiev để thảo luận về ý tưởng này, nhưng kết quả vẫn chưa rõ ràng.

“Tôi hy vọng mình sẽ đạt được điều đó,” ông Zelensky nói. “Hiện tại tôi không có được 5% và cũng không có sự ủng hộ như vậy. Và đối với tôi, đây là một thách thức lớn, một trong những thách thức lớn nhất mà tôi phải đối mặt ngay từ đầu cuộc chiến này.”

Ông Zelensky cho biết đang trực tiếp khẩn cầu Nhà Trắng, thông qua các cuộc gọi, tin nhắn và gián tiếp thông qua các đồng minh, nhằm tăng cường hỗ trợ cho chương trình Patriot. Tuy nhiên, ông không muốn cung cấp thêm chi tiết về các cuộc tiếp xúc gần đây với chính quyền ông Trump.

Ông xác nhận đã có cuộc điện thoại với Phó Tổng thống JD Vance gần đây, nhưng từ chối tiết lộ liệu ông Vance có yêu cầu Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào một cảng dầu của Nga ở Biển Đen hay không. Theo báo cáo của Financial Times, các cuộc tấn công này đang gây thiệt hại cho các công ty Mỹ và có nguy cơ làm tăng giá năng lượng toàn cầu.

Kiev cũng đã đưa ra những đề xuất mới cho tiến trình hòa bình do Tổng thống Trump dẫn đầu, vốn dường như đã rơi vào bế tắc trong những tháng gần đây. Ông Zelensky từ chối cung cấp chi tiết nhưng nói:

“Chúng ta cần sự tham gia nhiều hơn của phía Mỹ vào kế hoạch hòa bình. Tôi biết ơn nhóm của Tổng thống Trump vì họ muốn tiếp tục. (Tổng thống Nga Vladimir) Putin không muốn chấm dứt cuộc chiến này ngay bây giờ và (hiện) không có đủ áp lực lên ông ấy.”

Ông cũng bác bỏ ý tưởng Ukraine nhượng lại phần lãnh thổ còn lại ở Donbass, khẳng định rằng đảm bảo an ninh vẫn là yếu tố then chốt đối với Kiev.