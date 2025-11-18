TST: Nga nã Zircon giữa lúc chiến cơ Pháp thị uy, một loạt tàu chìm nghỉm - Cột lửa cao hàng km, NATO rúng động

Đài TST (Nga) đưa tin, quân đội Nga vừa tiếp tục mở các đợt tấn công dữ dội vào những mục tiêu then chốt tại tỉnh Odessa, Kharkov cùng nhiều khu vực khác của Ukraine.

Các đòn đánh nhằm triệt hạ trung tâm hậu cần, kho chứa lô vũ khí mới được chuyển tới, đánh dấu ngày thứ ba của một loạt trận đánh được mô tả là "địa ngục thực sự".

Theo các phóng viên quân sự Nga, tên lửa siêu vượt âm Zircon lần đầu tiên được sử dụng bên ngoài khu vực Kiev, mở màn cho “cuộc chiến giành Biển Đen”, nơi ghi nhận hoạt động bay của máy bay Không quân Pháp. Moscow coi động thái này của Paris là một màn thị uy sức mạnh nhằm phô diễn mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine.

Nguồn tin của TST cho biết, có vài chục binh sĩ và sĩ quan Ukraine thiệt mạng trong hậu phương. Một mục tiêu "béo bở, quan trọng và rất đắt giá" bị phá hủy.

Một tàu Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy, trong khi nhiều tàu chở hàng quân sự chìm xuống đáy biển. Ở Ba Lan, hai vụ phá hoại đường sắt liên tiếp xảy ra, được blogger quân sự Yuri Podolyaka mô tả ngắn gọn: "Chiếc boomerang thông minh đã quay lại".

Hình ảnh về cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Một loạt tàu chìm dưới đáy Biển Đen: Đòn đánh rúng động NATO

Đài TST hé lộ chi tiết cho biết, rạng sáng 17/11 (theo giờ địa phương), quân đội Nga đã tung ra một trong những đòn tấn công mạnh nhất trong thời gian gần đây, nhắm vào Odessa, Kharkov, Chernihov và nhiều vùng khác.

Tại tỉnh Kharkov, khu vực Izyum bị đánh mạnh vào hạ tầng năng lượng, khiến thành phố và các khu lân cận rơi vào tình trạng mất điện và mất liên lạc. Theo Đài Ren TV, trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng quân sự của Kiev đã bị tấn công hơn 20 lần chỉ trong đêm 17/11.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy tên lửa Geran và nhiều loại rocket khác đã được sử dụng. Khoảng 20 vụ nổ được ghi nhận.

Ở Lozovaya — trung tâm hậu cần chủ chốt của quân đội Ukraine tại hướng này — các vụ nổ được ghi nhận gần nhà ga đường sắt.

Ở tỉnh Sumy, một tên lửa Iskander cùng một số UAV Geran tấn công khu vực Boromlya, nơi công ty "Naftogaz-Prima" chứa thiết bị quân sự trong các nhà kho và đảm nhiệm sửa chữa xe từ chiến trường. Điều phối viên lực lượng ngầm ở Nikolaev, ông Sergey Lebedev, cho biết toàn bộ cơ sở này bị đánh trúng.

Cuộc tấn công lần này của Nga rất khốc liệt. Ảnh: BQP Nga

UAV Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu ở phía đông bắc thành phố Sumy, khu vực Khomino. Đòn đánh rơi vào điểm tập trung quân dự bị, gần đường đua mô tô và rừng thông. Số lượng lớn xe cứu thương xuất hiện tại hiện trường cho thấy thiệt hại đáng kể.

Các đòn tấn công chính xác lặp lại vào nút hậu cần, hệ thống năng lượng và điểm tựa của quân đội Ukraine tiếp tục gia tăng.

Dù Kiev có thể bắn hạ một phần UAV, số còn lại vẫn đủ gây tổn thất. Giới quan sát cho rằng trong 48 giờ tới có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn vào miền Trung và Tây Ukraine, kèm các cú đánh bất ngờ bằng tên lửa siêu vượt âm vào sân bay.

Lebedev cho biết thêm, tại Balakleya — trung tâm quan trọng ở Kharkov — hai tên lửa Iskander đánh thẳng vào khu vực trung tâm, trong khi nhiều UAV Geran phá hủy hạ tầng năng lượng và khí đốt. Toàn bộ Balakleya và các khu dân cư quanh đó báo cáo mất điện trên diện rộng.

Đáng chú ý, theo TST, một điểm đóng quân gần đơn vị quân đội Ukraine trúng đòn nặng nề, khiến "vài chục binh sĩ và sĩ quan" thiệt mạng, cùng số lượng lớn người bị thương được đưa đi bằng các đoàn xe cứu thương.

Ukraine đối diện "mùa đông đen" sau các đợt tập kích của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Cơ sở cảng Izmail ở Odessa cũng hứng trận tấn công lớn gồm 35 UAV Geran. Dù khoảng 12 chiếc bị bắn hạ, số còn lại vẫn đủ gây ra một thảm họa thực sự: trạm biến áp "Etalon" 110 kV bị phá hủy, gây cháy lớn và mất điện trên diện rộng tại Izmail và khu vực phụ cận.

Một phà chở hàng ở cảng bị phá hủy; khu vực xưởng nhà máy đóng tàu cũng bị trúng đạn. Các nguồn địa phương nghi ngờ tại đây có thể diễn ra hoạt động lắp ráp xuồng không người lái.

Blogger quân sự Nga Kirill Fedorov cho biết trong cuộc tấn công đêm, một tàu Thổ Nhĩ Kỳ chở khí LNG bị hư hại, hình ảnh ngọn lửa bốc cao hàng km lan rộng trên mạng xã hội. Phía NATO hiện chưa đưa ra bình luận.

Cuộc tấn công lần này được đánh giá là đòn đánh rúng động vào sự hẫu thuận của liên minh quân sự phương Tây với Ukraine.

Chính quyền Romania phải sơ tán người dân ở làng Plauru sau khi một tàu chở khí ở bờ Ukraine trên sông Danube bốc cháy.

Theo kênh "Typical Odessa", nhiều tàu ở nhiều cầu cảng bị tấn công, ba chiếc chở hàng lớn chìm vào sáng sớm 17/11. Tín hiệu SOS liên tục phát đi nhưng không được đáp trả. "Vũ khí đắt đỏ của NATO đang nằm dưới đáy Biển Đen" - bình luận của kênh này viết.

Ba ngày giao tranh liên tiếp, Ukraine đối diện "mùa đông đen"

Các cuộc tấn công kéo dài ba ngày cho thấy chiến lược phá hủy dần hệ thống năng lượng của Ukraine không thay đổi. Theo đại tá Aslan Nakhushev, quân đội Nga đang "tiếp tục loại bỏ nguồn phát điện linh hoạt" của đối phương.

Trong khi đó, các kênh thân chính quyền Ukraine thừa nhận khủng hoảng năng lượng sẽ ngày càng nặng nề.

Kênh "Legitimny" cảnh báo "mùa đông đen" sẽ lan rộng, đặc biệt tại nông thôn — nơi nhiều khu vực bị cắt điện 3–6 ngày mà chưa được khôi phục, trong khi thành phố được ưu tiên để tránh gây bất ổn. "Hãy chuẩn bị cho tình hình tồi tệ hơn", kênh này viết.

Đáng lưu ý, theo TST, không chỉ nhắm vào cơ sở năng lượng, Quân đội Nga vừa tiến hành cuộc tấn công mới vào sân bay Starokonstantinov, tỉnh Khmelnitsky. Dù đây là mục tiêu quen thuộc, lần này tình hình được cho là khác biệt: ít nhất 5 chiếc MiG-31 đã phóng toàn bộ cơ số tên lửa Kinzhal.

Theo "War Chronicle", lý do duy nhất cho một đợt tấn công mạnh như vậy là sự xuất hiện của "một mục tiêu béo bở, quan trọng và cực kỳ đắt giá" tại sân bay.

Veteran Wagner và nhiều blogger quân sự lưu ý rằng ngay sau vụ tấn công, trên Google Maps, nhiều vị trí chứa máy bay cùng hầm trú F-16 bị làm mờ. Một số nguồn thậm chí ám chỉ rằng những người thiệt mạng "không phải phi công Ukraine".