Bộ Tổng tham mưu Nga phát lệnh, đòn đánh lớn nhất bắt đầu: Thảm họa vượt Pokrovsk, NATO cảnh báo Kiev "mất sạch 1 thứ"

Thảm họa vượt Pokrovsk: Đòn tấn công bất ngờ mở cục diện mới

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 17/11 đăng bài viết có tiêu đề "Một chiến dịch bất ngờ của Bộ Tổng tham mưu Nga. Thảm họa còn tồi tệ hơn Pokrovsk: 'không thể tránh thương vong lớn'. Thi thể đã được chở đi bằng xe tải. Tất cả đều trông chờ vào phép màu, nhưng có vẻ như phía trước sẽ còn tệ hơn".

Theo đó, một trong những đòn tấn công lớn nhất của quân đội Nga đã bắt đầu ở hướng mà phía Ukraine hoàn toàn không ngờ tới, và chính chiến dịch này đang định hình lại cục diện phòng tuyến trong những ngày tới.

Diễn biến ban đầu cho thấy tình hình có thể trở nên nghiệt ngã hơn cho Ukraine, khi truyền thông Nga mô tả thương vong lớn là điều khó tránh, thi thể được vận chuyển bằng xe tải khỏi khu vực giao tranh và nhiều đơn vị phòng thủ phải trông chờ vào yếu tố may mắn để cầm cự.

Trong bối cảnh đó, các mũi tiến công của Nga ở Zaporizhzhia và Dnepropetrovsk tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, tạo ra những thay đổi đáng kể trên toàn tuyến.

Nga phát động chiến dịch tấn công bất ngờ. Ảnh: TST

Ngày 16/11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã kiểm soát làng Malaya Tokmachka. Tầm quan trọng chiến lược của ngôi làng này được đánh giá là rất lớn, bởi Malaya Tokmachka giữ vai trò như cánh cửa dẫn vào Orekhov. Khoảng cách từ rìa phía tây của làng đến ngoại ô thành phố chỉ khoảng 1 km.

Phóng viên chiến trường Yuri Podolyaka cho biết nhóm tác chiến Dnepr của Nga - lực lượng trực tiếp thực hiện chiến dịch - suốt nhiều tuần đã buộc phía Ukraine phải dàn trải lực lượng phòng thủ.

Các đơn vị dự bị của Ukraine tại đây vốn đã suy giảm do điều chuyển lên Pokrovsk và Kupyansk, nay càng khó duy trì sức chống đỡ.

Ông nhấn mạnh rằng thời tiết thuận lợi cùng kỹ năng và sự quả cảm của binh sĩ Nga đã góp phần tạo nên kết quả này. Với Bộ chỉ huy Ukraine, đây được coi là tổn thất nặng nề.

Trong khi sương mù bắt đầu dày lên ở khu vực này, khoảng cách đến ngoại vi Orekhov chỉ còn 1 km, khiến rủi ro đối với tuyến phòng thủ Ukraine tăng mạnh.

Theo phân tích của Voennaya Khronika, nếu phòng tuyến Ukraine ở Orekhov bị phá vỡ vào mùa xuân tới, quân đội Ukraine có thể phải đối mặt với những khó khăn còn nghiêm trọng hơn cả sau khi mất Pokrovsk.

Mức độ thiệt hại đối với phía Ukraine, theo đánh giá này, "sẽ còn lớn hơn nhiều", nhất là khi thi thể các tay súng đã phải được vận chuyển bằng xe tải rời khỏi khu vực chiến sự.

Cấu trúc mặt trận hiện nay cũng cho thấy áp lực qua hướng Malaya Tokmachka chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn. Việc tấn công trực diện trên cánh đồng là điều khó có thể thực hiện mà không chịu tổn thất lớn, vì vậy Bộ Tổng tham mưu Nga được cho là tập trung vào chiến thuật đánh vào hai bên sườn trên phạm vi rộng, thay vì dồn lực vào một mũi đột phá duy nhất.

Vòng vây Gulyaypole đang siết chặt. Ảnh: TST

Vòng vây Gulyaypole siết chặt

Khi quân đội Nga vượt qua Pokrovskoye và áp sát Gulyaypole (đều thuộc tỉnh Zaporizhzhia), lực lượng Nga có cơ hội mở rộng ra không gian tác chiến lớn hơn.

Theo đánh giá, nếu Nga duy trì nhịp độ tấn công như thời gian qua và phía nam Orekhov tiếp tục tạo được sức ép, phòng tuyến Ukraine tại miền Nam có nguy cơ sụp đổ trên một khu vực rộng tương đương nhiều Bakhmut cộng lại. Trong kịch bản này, lựa chọn duy nhất của Ukraine là kéo dài thời gian, nhằm giữ quyền kiểm soát bờ trái cho tới khu vực Dnepropetrovsk.

Việc Nga giành quyền kiểm soát Rovnopolye đã đẩy nhanh tốc độ thay đổi trên mặt trận, khiến nguy cơ tê liệt hậu cần của Ukraine chỉ còn tính bằng tuần, thậm chí ngày.

Các đòn tiến công liên tục cho thấy Nga đang thực hiện đúng chiến lược đã xác định: cắt tuyến tiếp viện trước, xử lý mục tiêu đô thị sau.

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn phân tích rằng Kiev đang gặp khó trong việc ổn định tuyến phòng thủ quanh Gulyaypole.

Theo chính trị gia Oleg Tsaryov, phần lớn Stepnogorsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi khoảng cách tới Zaporizhzhia chỉ còn khoảng 25 km.

Nga cũng ghi nhận bước tiến tại khu vực Primorsk. Ở mặt trận Gulyaypole, Ukraine không thể giữ vững tuyến phòng thủ tại điểm giáp ranh giữa Zaporizhzhia và Dnepropetrovsk.

Sau khi giành quyền kiểm soát Novouspenovskoye và Novoye, Nga đã xuyên sâu 5 km vào phòng tuyến, áp sát Varvarovka, Veseloye và Zelyony Gai. Chỉ còn Zatishye ngăn cách lực lượng Nga với Gulyaypole, và giao tranh đã lan tới khu vực ngoại vi.

Nếu quân Nga tiếp tục áp sát Zaleznichnoye, trung tâm huyện có thể rơi vào thế bao vây tác chiến. Bộ chỉ huy Ukraine được cho là đang gấp rút dựng tuyến phòng thủ dọc sông Gaichur sau khi bị bất ngờ bởi hướng tấn công từ phía bắc.

Trên trục cao hơn, Nga đã cắt tuyến đường then chốt Gulyaypole–Pokrovskoye, tiến đến Novo-Zaporozhye, áp sát Nechaevka và tấn công Tikhoye. Lực lượng Nga cũng hoàn tất việc kiểm soát bờ trái sông Yanchur gần Orestopol và đang tấn công Novopavlovka, trong bối cảnh phòng tuyến Ukraine chịu sức ép lớn nhất kể từ đầu mùa thu.

Kiev có thể mất sạch sự ủng hộ của phương Tây. Ảnh; CNN

NATO cảnh báo Kiev "sắp mất sạch 1 thứ"

Trong bối cảnh tình hình chiến sự leo thang và sức ép trên các mặt trận ngày càng lớn, một cảnh báo chính trị quan trọng từ châu Âu cho thấy Kiev đang đối diện rủi ro khác không kém phần nghiêm trọng: nguy cơ đánh mất hoàn toàn sự hậu thuẫn của phương Tây vì tham nhũng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 14/11 cho biết Ukraine có thể đánh rơi sự ủng hộ của các đối tác quốc tế và thua trong cuộc xung đột với Nga nếu không kiểm soát được vấn đề tham nhũng. Ông nhấn mạnh bê bối mới bùng phát ở Kiev đang khiến các nước phương Tây hoài nghi hơn về khả năng duy trì hỗ trợ.

Theo ông Tusk, nếu các vụ việc tương tự tiếp tục lặp lại, việc kêu gọi các đồng minh tiếp tục viện trợ sẽ trở nên ngày càng khó khăn.

Ông cho biết mình từng cảnh báo Tổng thống Volodymyr Zelensky về những hệ lụy nghiêm trọng nếu chính quyền giải tán Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU), và xem việc Kiev giữ nguyên cơ quan này là quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan nói rằng diễn biến mới đã cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề. "Tham nhũng, dù ở mức độ nào, cũng có thể khiến Ukraine thất bại", ông nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo những người có trách nhiệm cần đặc biệt thận trọng.

Ông Tusk cũng cho biết đã nhắc Tổng thống Zelensky rằng tham nhũng tại Ukraine luôn là một trong những luận điểm được Nga và các lực lượng chính trị thân Nga tại châu Âu khai thác.

Một bộ phận dư luận thậm chí tin rằng mức độ tham nhũng ở Ukraine còn nghiêm trọng hơn ở Nga, ông nói, và khuyến cáo Kiev không được xem nhẹ bất kỳ biểu hiện nào liên quan đến vấn đề này.

Ngày 10/11, NABU phối hợp với Viện Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) thông báo phát hiện một mạng lưới tham nhũng lớn liên quan đến tập đoàn năng lượng quốc gia Energoatom.

Những người bị nêu đích danh gồm một số bộ trưởng trong chính quyền đương nhiệm, doanh nhân thân cận lâu năm của tổng thống – Timur Mindich – và nhà tài chính Alexander Tsukerman.

Cùng ngày, cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét nơi ở của Mindich, trụ sở Energoatom và nhà riêng của Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko

Đến 12/11, Tổng thống Zelensky yêu cầu bãi nhiệm Bộ trưởng Halushchenko – người đã bị đình chỉ trước đó hai ngày – cùng Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk. Cả hai nhanh chóng nộp đơn từ chức sau yêu cầu của tổng thống.

Ngày 13/11, Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với Mindich và Tsukerman, đánh dấu bước leo thang tiếp theo trong nỗ lực xử lý vụ bê bối tham nhũng đang gây chú ý lớn tại Ukraine.