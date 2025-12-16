Khẩn cấp: Quân Ukraine thiệt hại hàng loạt

Đài TST (Nga) ngày 16/12 đăng bài viết có tiêu đề "Khẩn cấp! Quân Ukraine đang bị loại bỏ hàng loạt. Mặt trận chết bùng phát chỉ sau 1 đêm".

Theo đó, trên toàn chiến tuyến dài khoảng 1.000 km, quân đội Nga ghi nhận đà tiến công nhanh và đồng loạt. Tại mặt trận Donetsk, giao tranh đặc biệt ác liệt khi phía Ukraine buộc phải tung các lực lượng dự bị lớn nhằm giữ tuyến phòng thủ đang rạn nứt.

Trên hướng Konstantinovka, bom hàng không hạng nặng FAB liên tiếp giáng xuống các khu vực tập trung binh lực Ukraine, đặc biệt là Druzhkovka.

Giao tranh ác liệt, Ukraine đang thiệt hại lớn. Ảnh: TST

Ở phía bắc và phía tây Krasnoarmeysk, các trận đánh diễn ra không ngừng nghỉ. Tại Mirnograd, tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine được chính các kênh của họ mô tả là "rất khó khăn". Theo phóng viên chiến trường Ruslan Tatarinov, các mũi xung phong của Nga đã cắt đôi hoàn toàn cụm quân Ukraine trong thành phố.

Lực lượng chủ lực của Ukraine bị đánh bật khỏi các công sự trung tâm. Ngoại vi Mirnograd, bao gồm khu Svetloe, đã bị truy quét trong những ngày qua. Tàn quân rút về phố Chelyuskina trong tình trạng thiếu tổ chức, gần như không còn tuyến phòng ngự đáng kể.

Một bộ phận khác bị bao vây trên phố Belinskogo, khi các đơn vị giữ sườn bỏ vị trí và rút sâu vào hậu tuyến. Vòng vây tiếp tục bị siết chặt, trong khi bộ binh Ukraine không còn đủ quân số để giữ các khu vực còn lại của thành phố.

"Mặt trận chết" bùng phát chỉ sau một đêm

Tại tỉnh Kharkov, cục diện bất ngờ thay đổi mạnh chỉ trong một đêm. Theo đại tá nghỉ hưu Andrey Marochko, số lượng lính đánh thuê nước ngoài trong hàng ngũ Ukraine tăng vọt.

Các cuộc thu tín hiệu vô tuyến bằng tiếng Ba Lan và tiếng Anh xuất hiện dày đặc, đặc biệt ở khu vực đông nam Kharkov. Đồng thời, số lượng liên lạc giả nhằm đánh lạc hướng trinh sát vô tuyến Nga cũng gia tăng rõ rệt.

Trên hướng Kharkov, Cụm quân "Sever" mở các đợt tiến công dữ dội quanh Volchansk, Staritsa, Prilipka, Volchanskiye Khutora và Vilcha. Áp lực được triển khai trên toàn bộ đoạn Volchansk, cho thấy đây không còn là các trận đánh cục bộ. Ở khu vực Melovoye – Khatneye, các đợt phản công của Ukraine đã bị bẻ gãy.

Một binh sĩ Nga trên hướng Kharkov mô tả: UAV xuất hiện dày đặc đến mức "không còn khái niệm yên tĩnh", bầu trời liên tục vang tiếng vo ve của drone. Chỉ trong 24 giờ, quân Nga đã chiếm thêm hơn chục ngôi nhà tại Volchanskiye Khutora, trong khi các đợt phản kháng của bộ binh Ukraine không mang lại kết quả.

Lính thủy đánh bộ "đổ bộ" sang khu vực mới

Hướng Sumy trở thành điểm nóng mới. Các đơn vị Nga đồng loạt tiến công trên nhiều khu vực, trong khi không quân và pháo binh đánh mạnh vào các vị trí Ukraine gần Ryzhyevka. Đến sáng 16/12, xuất hiện thông tin khẩn về việc một đoàn xe của Ukraine bị tiêu diệt, gây thiệt hại lớn về nhân lực và trang bị.

Theo kênh "Frontovaya ptichka", Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 106 của Ukraine chịu tổn thất nặng nề.

"Mặt trận chết" bùng phát chỉ sau 1 đêm. Ảnh: TST

Phía Ukraine buộc phải điều thêm các đơn vị thuộc Lữ đoàn số 160 sang Sumy; lực lượng này từng được huấn luyện tại Ba Lan. Tuy nhiên, chỉ trong một ngày, Ukraine đã mất hơn 80 binh sĩ cùng nhiều phương tiện, trong đó có cả xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất.

Tại Andreevka, các hoạt động truy quét продолжаются. Lính thủy đánh bộ Nga tiến lên theo từng giờ, mở rộng áp lực trên một mặt trận rộng.

Trước đó, các nguồn tin chiến trường từng cho biết lực lượng này sẵn sàng "đổ bộ" sang tỉnh Sumy, nhưng chờ mệnh lệnh. Giờ đây, mệnh lệnh dường như đã được ban ra: thủy quân Nga đang đẩy lực lượng Ukraine ngày càng xa khỏi biên giới, đưa khu vực này bước vào một giai đoạn leo thang mới.

13h38: Kremlin "phản đòn", lằn ranh bị phá vỡ

Trong bối cảnh các mặt trận từ Donetsk, Kharkov đến Sumy đồng loạt nóng lên, phương Tây bất ngờ đưa ra một yêu cầu mới đối với Nga liên quan đến Ukraine. Phát biểu của Thủ tướng Liên bang Đức Friedrich Merz ngay lập tức gây tranh cãi, bị phía Nga đánh giá là phá vỡ lằn ranh

Những ngày gần đây, ông Friedrich Merz đề xuất Nga không tiến hành pháo kích Ukraine trong thời gian diễn ra lễ Giáng sinh Công giáo. Theo Berlin, đây được coi là một cử chỉ nhân đạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến sự đang leo thang trên nhiều hướng, đề xuất này ngay lập tức bị Moscow coi là thiếu cơ sở và tách rời thực tế chiến trường.

Trong bài viết cùng ngày có tiêu đề "Ông Putin nhận yêu cầu mới: 13:38 đã có phản hồi. Mọi chuyện hoàn toàn phá vỡ lằn ranh", TST cho biết, Điện Kremlin đã không chần chừ phản hồi Thủ Tướng Đức.

Kremlin lập tức phản hồi yêu cầu đối với ông Putin. Ảnh: TST

Tuyên bố chính thức được đưa ra vào khoảng 13:38 theo giờ Moscow, qua đó làm rõ lập trường của Nga về cái gọi là "lệnh ngừng bắn Giáng sinh".

Phản ứng từ Moscow tỏ ra cứng rắn và dứt khoát. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã giải thích rõ lý do Nga không ủng hộ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn dịp Giáng sinh. Các phát biểu của ông bắt đầu xuất hiện trên truyền thông vào khoảng 13:38, thời điểm được xem là câu trả lời chính thức của Kremlin.

Theo ông Peskov, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là tạo ra một khoảng dừng để Lực lượng Vũ trang Ukraine có thời gian củng cố lực lượng và tiếp tục giao tranh, mà là loại bỏ các điều kiện dẫn tới xung đột và đạt được hòa bình thực chất.

"Chúng tôi muốn hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này và đạt được các mục tiêu của mình" - người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Tuyên bố này cho thấy lập trường của Nga không thay đổi. Moscow đã có kinh nghiệm với các lệnh ngừng bắn trước đây, và kinh nghiệm đó bị đánh giá là tiêu cực.

Khi Tổng thống Vladimir Putin từng đề xuất ngừng bắn vào dịp Giáng sinh Chính thống giáo, phía Ukraine vẫn tiếp tục nổ súng, bất chấp ý nghĩa tôn giáo của thời điểm này.

Trong bối cảnh đó, việc Đức đưa ra yêu cầu mới bị Moscow coi là một động thái mang tính hình thức.

Theo phía Nga, nếu Berlin và các nước châu Âu thực sự muốn nói tới ngừng bắn, họ cần gây sức ép trước hết lên chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky, buộc Kiev đưa ra những bảo đảm rõ ràng rằng sẽ không có các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Nếu không, kịch bản cũ sẽ lặp lại: quân đội Nga tuân thủ ngừng bắn, trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục tiến hành các đòn tấn công. Moscow khẳng định sẽ không chấp nhận một thỏa thuận như vậy.

Theo lập luận được nêu ra, nếu chính quyền Ukraine thực sự muốn giảm cường độ các đòn đánh và chấm dứt tổn thất, họ cần rút quân khỏi Donbass, chính thức từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và tuyên bố tổ chức các cuộc bầu cử mới. Chỉ khi Ukraine có một tổng thống được Nga coi là hợp pháp, việc ký kết một thỏa thuận hòa bình mới trở nên khả thi.

Vì vậy, theo quan điểm của Moscow, bất kể hiện nay Đức, Pháp hay các quốc gia châu Âu khác đưa ra đề xuất gì, điều đó không làm thay đổi cục diện tổng thể.

Nga cáo buộc phương Tây tìm cách kéo dài xung đột để giao tranh tiếp diễn càng lâu càng tốt, trong khi Moscow tuyên bố phản đối kịch bản này và tiếp tục giữ nguyên các điều kiện của mình cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.