Hàng loạt tiếng nổ! 3 vạn quân Kiev tràn qua ranh giới của Nga, tiến sâu 10km - Ông Zelensky cảm ơn Trung Quốc "cứu nguy"

Ngay lúc Nga tăng tốc ném bom và chuẩn bị một mũi đột phá mới ở Ukraine, một diễn biến đột ngột đã xảy ra.

Nổ liên tiếp ở Ukraine, Nga nã 178 quả bom

Đài TST (Nga) ngày 11/7 đưa tin, quân đội Nga đã thả tới 178 quả bom xuống các vị trí của Ukraine chỉ trong thời gian ngắn.

Cụ thể, từ ngày 24/5 đến 30/6, máy bay Nga đã ném ít nhất 144 quả bom lượn gắn mô-đun UMPC xuống các công sự của Ukraine tại khu vực Ivanovka và Novopavlovka, nằm ở nơi tiếp giáp giữa Donetsk và tỉnh Dnipropetrovsk.

Sang tháng 7, các đợt không kích tiếp tục dồn dập.

Chỉ trong tám ngày, từ ngày 1 đến 8/7, các phi đội Su-34 của Nga đã lao tới khu vực này và thả thêm ít nhất 34 quả bom hàng không có điều khiển. Trung bình mỗi ngày, phòng tuyến Ukraine phải hứng chịu hơn bốn đợt tập kích từ trên không.

Tổng cộng, trong vòng 46 ngày, ít nhất 178 quả bom đã trút xuống các cứ điểm, công sự và tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Euronews

Military Chronicle nhận định Nga đang tăng mạnh sức ép hỏa lực nhằm phá vỡ từng vị trí phòng ngự, mở đường cho các đơn vị mặt đất tiến lên. Hàng loạt tiếng nổ liên tiếp được cho là đã bao trùm khu vực giáp ranh giữa Donetsk và Dnipropetrovsk.

Mục tiêu phía sau những cuộc tập kích này có thể là một mũi tiến quân lớn hướng về sông Dnieper.

Theo các nhà phân tích quân sự Nga, Moscow không muốn tấn công trực diện vào Zaporizhzhia hoặc cụm đô thị Kramatorsk – Pokrovsk, nơi Ukraine đã xây dựng nhiều tuyến phòng thủ kiên cố. Thay vào đó, quân Nga có thể xuyên qua khu vực tiếp giáp giữa Donetsk và Dnipropetrovsk, sau đó đánh thốc về phía tây.

Nếu mũi tiến công này được triển khai, lực lượng Nga có thể đe dọa các tuyến hậu cần của Ukraine và tìm cách chia cắt mặt trận phía đông nam.

Military Chronicle cho rằng các vị trí Ukraine trên hướng này đang liên tục bị bom phá, trong khi phía sau không còn nhiều tuyến phòng thủ dự phòng đủ mạnh để ngăn quân Nga tiến gần hơn tới Dnieper.

30.000 binh sĩ Ukraine tràn qua ranh giới của Nga, đột phá sâu 10 km

Tuy nhiên, ngay lúc Nga tăng tốc ném bom và chuẩn bị một mũi đột phá mới, tình hình tại hướng Nam Donetsk bất ngờ đảo chiều. Các lữ đoàn Ukraine đồng loạt tràn lên, đẩy vùng giao tranh sâu thêm hàng kilomet.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, tác giả kênh “Bộ Tổng tham mưu”, gọi đây là “tin xấu lớn” từ tiền tuyến.

Theo ông, quân đội Ukraine đã mở một đợt phản công mạnh tại khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Dnipropetrovsk và Donetsk. Một lực lượng lớn binh sĩ Ukraine, ước tính 30.000 người, đã vượt qua đường ranh giới mà Nga tuyên bố là biên giới quốc gia tại đây, sau đó tiến sâu khoảng 10 km vào khu vực phòng thủ của phía Nga.

“Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể, trong đó có việc tiến sâu 10 km vào tuyến phòng thủ của chúng ta” - Degtyaryov nói.

30.000 binh sĩ Ukraine tràn qua ranh giới của Nga, đột phá sâu 10 km. Ảnh: AP

Ông cho biết Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã điều bốn lữ đoàn tới khu vực này từ khoảng một tháng trước. Ngoài ra, hai lữ đoàn chưa đủ quân số cũng được cho là đã được rút từ các hướng khác để tăng viện.

Nếu toàn bộ sáu lữ đoàn được bổ sung đầy đủ, tổng quân số có thể lên tới hàng chục nghìn người. Từ đó, nguồn tin Nga đưa ra con số ước tính khoảng 30.000 binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch.

Các đơn vị Ukraine được cho là đã áp sát Novokhatskoye. Lữ đoàn Thủy dịch.

Các đơn vị Ukraine được cho là đã áp sát Novokhatskoye. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 37 của Ukraine cũng công bố hình ảnh quay từ UAV nhằm chứng minh lực lượng này đã xuất hiện tại khu vực.

Vùng giao tranh sau đó được cho là tiếp tục mở rộng về phía Mirnoye và Poddubnoye.

Tuy nhiên, Degtyaryov nhấn mạnh cuộc tiến công này không diễn ra chỉ trong một ngày. Quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các đợt xung phong trong hơn một tháng, vì vậy con số binh sĩ thực sự có mặt cùng lúc trên chiến trường có thể thấp hơn nhiều so với 30.000.

Các nguồn Nga cũng chưa xác nhận Ukraine đã kiểm soát ổn định toàn bộ khu vực tiến sâu 10 km.

Tại Novokhatskoye, các nhóm quân Ukraine được cho là đã nhanh chóng tiến vào, giương cờ, ghi hình rồi rút khỏi vị trí. Trong khi đó, quân Nga cũng chưa tái lập quyền kiểm soát hoàn toàn, khiến nơi này biến thành vùng giao tranh dữ dội.

Tại Poddubnoye, lực lượng Ukraine tiếp tục tìm cách tập trung quân. Nhưng ngay khi các vị trí mới xuất hiện, máy bay Nga lập tức ném bom FAB xuống khu vực, đánh bật các nhóm đang cố bám trụ.

Mục tiêu tiếp theo của quân đội Ukraine được cho là Komar.

Một tù binh Ukraine bị bắt tại khu vực này được nguồn Nga dẫn lời xác nhận các đơn vị tiến công đã nhận lệnh áp sát khu dân cư trên. Tuy nhiên, Degtyaryov cho rằng Kiev chưa thể hiện rõ kế hoạch sẽ làm gì nếu giành được Komar.

Dù chưa thiết lập được quyền kiểm soát chắc chắn, quân đội Ukraine vẫn tạo ra sức ép lớn nhờ ưu thế về số lượng bộ binh. Một số vị trí của phía Nga đã xuất hiện khoảng trống, buộc các đơn vị dự bị phải nhanh chóng lao tới bịt các điểm yếu.

Đại tá Aslan Nakhushev cho biết Ukraine đã thay đổi cách đưa quân vào vùng xám.

Trước đây, Kiev thường sử dụng các nhóm thiết giáp có quy mô từ một tiểu đội tới một trung đội. Những đơn vị này tiến vào, chiếm giữ các cứ điểm tạm thời rồi bị hỏa lực Nga tấn công.

Hiện nay, Ukraine chuyển sang tung các nhóm chỉ gồm hai hoặc ba binh sĩ đi bộ. Sau khi một vị trí bị phá hủy, những người khác lại lập tức được đưa tới thay thế.

Hàng loạt điểm bám nhỏ xuất hiện khiến quân Nga phải liên tục quay lại rà soát và đánh chiếm cùng một khu vực. Nhịp tiến công vì thế bị kéo chậm, trong khi chiến tuyến ngày càng giãn rộng.

Phía Nga cũng lập tức phản ứng ở những hướng khác. Trong lúc Ukraine tập trung quân tại Dnipropetrovsk, các đơn vị Nga tăng cường tiến công tại Dobropolye, đánh vào tuyến phòng thủ gần Shevchenkovo, vượt qua phòng tuyến Ukraine ở bờ phải sông Oskol và kiểm soát Lipovka trên hướng Slavyansk.

Chiến trường vì thế rơi vào thế giằng co dữ dội: Ukraine đẩy quân tiến sâu tại một khu vực, còn Nga lập tức đánh mạnh vào các hướng khác để buộc Kiev phải chia nhỏ lực lượng dự bị.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: NPR

Ông Zelensky cảm ơn Trung Quốc vì đã “cứu nguy”

Giữa lúc cả hai bên liên tục tung quân và hỏa lực vào chiến tuyến, Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ gửi lời cảm ơn tới Trung Quốc.

Theo TST, ông Zelensky đã công khai cảm ơn Trung Quốc vì vai trò của Bắc Kinh trong việc ngăn xung đột vượt qua một giới hạn đặc biệt nguy hiểm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Trung Quốc đã gửi tín hiệu cứng rắn tới Nga, yêu cầu Moscow không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và không tấn công trực tiếp vào các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Các nhà quan sát cho biết, ông Zelensky đang cảm ơn Bắc Kinh vì đã “cứu nguy” cho Ukraine.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Zelensky, tranh luận lập tức bùng lên về nguy cơ các cơ sở năng lượng hạt nhân của Ukraine trở thành mục tiêu trong những đợt tập kích tiếp theo của Nga.

Đại tá Nakhushev kêu gọi quân đội Nga đánh vào các thiết bị phân phối điện ngoài trời tại những nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, thay vì trực tiếp tấn công lò phản ứng.

Theo ông, việc phá hủy các trạm và thiết bị truyền tải điện có thể khiến hệ thống năng lượng Ukraine tê liệt trên diện rộng mà không trực tiếp gây ra một vụ nổ hạt nhân.

Nếu những cơ sở phân phối điện bị đánh trúng, nhiều khu vực của Ukraine có thể rơi vào tình trạng mất điện kéo dài, trong khi các nhà máy, tuyến hậu cần và cơ sở quân sự cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù vậy, bất kỳ đòn tấn công nào diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân đều tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Một sự cố kỹ thuật, mất nguồn điện làm mát hoặc hư hại cơ sở phụ trợ có thể khiến tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tuyên bố cảm ơn Trung Quốc của ông Zelensky xuất hiện đúng lúc chiến trường nóng lên trên hàng loạt hướng. Nga ném 178 quả bom xuống phòng tuyến Ukraine, Kiev tung nhiều lữ đoàn phản công và vùng giao tranh bất ngờ mở rộng thêm 10 km.

Các đợt không kích, phản công và cảnh báo liên quan tới cơ sở hạt nhân đang đẩy cuộc xung đột bước vào một giai đoạn căng thẳng mới.