Đạn văng kinh hoàng trong đòn tấn công mới của Nga, chỉ còn 3km tới "pháo đài" - Ukraine sơ tán khẩn Dnipropetrovsk

Nếu căn cứ vào hàng loạt vụ nổ thứ cấp, có thể coi đây là một đòn đánh đặc biệt chính xác” - Wargonzo nói về đòn tấn công của Nga.

Đài TST ngày 9/7 đưa tin, phòng tuyến Ukraine đang chịu sức ép ngày càng lớn khi lực lượng bộ binh không còn đủ để lấp kín các khoảng trống phòng thủ. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, hoạt động sơ tán bắt buộc đang được khẩn trương mở rộng, trong khi những thông tin mới nhất cho thấy các nhóm trinh sát Nga có thể đã tiến tới khu vực chỉ cách Kramatorsk vài kilomet.

Kiev rung chuyển sau đợt tập kích tổng hợp

Trong đêm 8/7, lực lượng vũ trang Nga tiến hành một cuộc tập kích kết hợp nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng tại Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của đợt tấn công gồm doanh nghiệp “Samsung–Ukraine”, nơi cơ quan này tuyên bố đang lưu trữ linh kiện dành cho tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, cùng một xưởng lắp ráp UAV tầm trung và tầm xa.

Một cuộc tấn công mới của Nga vào Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Kênh tin tức chiến sự Wargonzo cho biết, những hình ảnh mới về hậu quả vụ nổ tại một kho đạn lớn trong khuôn viên nhà máy chế tạo máy Vizar ở Vishneve ngày 6/7 đã xuất hiện. Theo nguồn tin này, khu vực xung quanh bị tàn phá nặng, nhiều ngôi nhà trên các tuyến phố gần đó hư hại do đạn dược phát nổ và văng ra ngoài.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trong xã hội Ukraine. Một số chính trị gia quy trách nhiệm cho quân đội vì bố trí kho đạn gần khu dân cư, trong khi phía quân đội phủ nhận liên quan tới cơ sở này.

“Quang cảnh khu vực trông giống một vùng chiến sự. Các công trình gần đó bị phá hủy bởi các loạt đạn văng kinh hoàng trong những vụ nổ liên tiếp” - Wargonzo nhận định.

Trong khi tranh cãi về vụ nổ tại Vishneve chưa lắng xuống, một đợt tập kích khác lại được ghi nhận gần khu công nghiệp Nikolskaya Borshchagovka, không xa nhà máy Vizar.

Military Chronicle cho rằng quân đội Nga có thể đã đánh trúng một cơ sở nằm trong khu công nghiệp này. Hai khu vực công nghiệp được nối với nhau bằng tuyến đường sắt từ Fastov, nơi thường tiếp nhận các lô hàng cồng kềnh chuyển tới từ châu Âu.

Phía Kiev tuyên bố khu vực trên chủ yếu có các gara sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, Military Chronicle lưu ý nơi đây còn có một nhà ga của Nova Poshta cùng khoảng 10 tòa nhà công nghiệp lớn, trên giấy tờ được đăng ký là các công ty hậu cần.

“Nếu căn cứ vào hàng loạt vụ nổ thứ cấp, có thể coi đây là một đòn đánh đặc biệt chính xác” - kênh này viết.

Chỉ còn cách Kramatorsk khoảng 2,5–3 km

Không chỉ Kiev chịu sức ép từ trên không, tình hình tại hướng Kramatorsk cũng đang nóng lên nhanh chóng.

“Phía Ukraine tuyên bố một số nhóm trinh sát của Nga đã bắt đầu xuất hiện tại vùng đất hoang Vasilyevsky. Từ đây tới những tuyến phố đầu tiên của Kramatorsk - nơi được mệnh danh là 'pháo đài' của Ukraine - chưa đầy 3 km” - Military Chronicle cho biết.

Thông tin về việc các nhóm trinh sát Nga tiến vào khu vực Vasilyevsky, nằm phía đông bắc Kramatorsk và gần làng Yasnogorka, đã xuất hiện trên một số kênh quân sự Ukraine vào buổi sáng.

Khoảng cách từ khu vực này tới vùng ngoại ô Kramatorsk, gồm tiểu khu Stankostroy và khu công nghiệp, được ước tính chỉ khoảng 2,5–3 km.

Một cuộc đột kích nhanh vào Kramatorsk bằng lực lượng nhỏ được đánh giá là rất khó xảy ra. Thành phố đã được củng cố trong thời gian dài, còn các tuyến đường tiếp cận đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của phía Ukraine.

Vùng đất hoang Vasilyevsky cũng là khu vực tương đối trống trải, xen lẫn các dải rừng. Việc di chuyển qua địa hình này mà không có pháo binh yểm trợ và lực lượng bảo vệ hai bên sườn sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn.

Tình hình đang bất lợi cho Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Ông Putin tuyên bố nóng về Kramatorsk

Phát biểu liên quan đến tình hình Kramatorsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, có một hệ thống phòng thủ nối giữa Kramatorsk, Slavyansk, Druzhkovka và Konstantinovka. Việc giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk sẽ là mắt xích quan trọng trong hệ thống này.

Việc để mất Konstantinovka có thể buộc Ukraine điều chỉnh tuyến tiếp tế, di chuyển kho tàng và điểm tập kết lùi sâu hơn. Đồng thời, lực lượng Nga sẽ có thêm điều kiện gây sức ép lên Druzhkovka, nằm trên hành lang dẫn tới Kramatorsk.

Nếu tiếp tục tiến dọc trục này, quân đội Nga có thể tiếp cận Kramatorsk từ phía nam và đe dọa tuyến liên lạc với Slavyansk. Điều đó cũng khiến thông tin về các nhóm trinh sát Nga xuất hiện cách Kramatorsk vài kilomet trở nên đáng chú ý.

Ukraine sơ tán bắt buộc đối với người dân ở Dnipropetrovsk

Đáng nói, bên cạnh diễn biến tại Kramatorsk, quân đội Ukraine vẫn còn một vẫn đề lớn đang phải đối mặt.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, họ vẫn chưa thể ngăn hoàn toàn đà tiến của quân đội Nga. Các lực lượng Nga đang cố gắng mở rộng mũi tiến công theo hướng sông Dnieper và thành phố Zaporizhzhia.

Trong bối cảnh chiến tuyến tiếp tục dịch chuyển, chính quyền Ukraine đã tăng tốc hoạt động sơ tán bắt buộc tại các khu vực gần mặt trận.

“Hoạt động sơ tán quy mô lớn vẫn tiếp diễn tại tỉnh Dnipropetrovsk. Trong bối cảnh quân đội Nga tiến lên, chính quyền Ukraine cho người dân tại các khu vực gần tiền tuyến chưa đầy một tháng để thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà” - kênh Operation Z: Military Correspondents of Russian Spring viết.

Từ Kiev tới Kramatorsk và Dnipropetrovsk, sức ép đang xuất hiện trên cả không phận lẫn mặt đất. Các đợt tập kích nhằm vào cơ sở hậu cần và công nghiệp quốc phòng diễn ra song song với những mũi tiến công trên tiền tuyến, trong khi tình trạng thiếu bộ binh khiến quân đội Ukraine ngày càng khó bịt kín mọi khoảng trống.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, các khu vực vốn được coi là tuyến phòng thủ phía sau có thể nhanh chóng trở thành những điểm nóng mới trên bản đồ chiến sự.