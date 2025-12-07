Tuyến đầu rung chuyển

Đài TST (Nga) ngày 7/12 đưa tin: "Cú đấm tấn công táo bạo của Ukraine đã mở màn, 35 sư đoàn Nga tràn lên toàn tuyến".

Theo bài viết, tình hình chiến trường trong 24 giờ qua trở nên "vừa căng thẳng vừa mâu thuẫn", khi nhiều nguồn xác nhận phía Ukraine bắt đầu đợt phản công mới tại Kupyansk. Trước đó từng có tin lực lượng Ukraine đã lọt được vào trung tâm thành phố.

TST mô tả đây là thời điểm 'cú đấm tấn công điên cuồng' của Ukraine khởi động tại Kupyansk, trong khi trên các hướng khác, phía Ukraine buộc phải bỏ lại một số khu vực giáp biên trước sức ép mà họ mô tả là tương đương 35 sư đoàn của Nga trên mặt trận rộng.

Tại Slavansk, quân Nga mở rộng vùng giành quyền kiểm soát ở đông-bắc Severesk, giao tranh nổ ra liên tục ở đông-bắc và nam thành phố. Các mũi tấn công dồn về Dronovka, Svyato-Pokrovskoye và phía nam Fedorovka, giúp Nga giành quyền kiểm soát hơn một nửa Severesk.

Truyền thông Nga cho biết Ukraine bắt đầu phản công. Ảnh: TST

Ở Konstantinovka, các đơn vị xung kích Nga đánh chiếm những điểm then chốt quanh Verolyubovka và hồ Kleban-Byk. Một binh sĩ thuộc kênh Bez Retushi nhận định rằng "số phận Konstantinovka đã được định đoạt", và những trận đánh mang tính bước ngoặt của mùa thu "đã bắt đầu một cách âm thầm nhưng tác động sẽ rất lớn".

Giữa Pokrovsk và Krasny Liman, quân Nga giành quyền kiểm soát thêm một dải địa hình quan trọng, thu hẹp vòng vây nơi một phần lực lượng Ukraine còn kẹt lại ở bắc Mirnograd. Tại Zaporizhzhia, quân Nga vượt sông Gaychur, mở các mũi tiến công về Varvarovka và giao tranh dữ dội tiếp diễn ở Stepnogorsk, Primorsk.

Áp lực ở Kupyansk

Theo chuyên gia quân sự Belarus, trên hướng Kupyansk–Liman, Nga gây sức ép mạnh theo hướng Sadovoye, tấn công Boguslavka và giao tranh vị trí ở Drobyshevo, Yarovaya và vùng ven đông Liman.

Ngày 5/12, video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy nhiều nhóm vũ trang tiến vào Kupyansk trong sương mù.

Đáng chú ý, theo TST, không có binh sĩ Ukraine trong nhóm này mà là lính đánh thuê Brazil. Video từ camera ngực dừng lại đúng lúc quân Nga sử dụng UAV và pháo binh phản kích. Trước đó, có thông tin chỉ huy Syrsky đã điều năm tiểu đoàn từ Chernihiv về tăng cường cho Kupyansk.

Một số nguồn Nga khẳng định phía Ukraine khó có khả năng hình thành bất kỳ "cú đấm tấn công siêu mạnh" nào tại đây

Kênh Bez Retushi bình luận: "Câu hỏi không phải là phía Ukraine có tấn công hay không, mà là họ sẽ còn mất bao nhiêu quân trước khi hiểu điều đó vô ích. Khi chúng ta vào vị trí, UAV và pháo binh lập tức được triển khai; khi đó, đẩy lùi chúng ta gần như là điều không thể."

Một số nguồn Ukraine cũng thừa nhận họ đã nhận thấy dấu hiệu Nga chuẩn bị mở hướng tiến công mới về phía Chernihiv. Ảnh: Dzen

Sumy – Chernihiv báo động

Theo báo cáo từ lực lượng Nga trên hướng Sumy, phía Ukraine hiện không còn khả năng phản công, kể cả ở các vị trí từng có ưu thế. Lính đánh thuê Colombia "bị loại bỏ rất nhanh", trong khi các trung đoàn phòng vệ lãnh thổ (TRO) của Ukraine mất 30–40% quân số trong quá trình tham chiến.

Điểm nói, những diễn biến này xảy ra dù Nga chưa tăng cường lực lượng tại Sumy. Với quân số hạn chế, Nga vẫn giữ được thế trận và loại bỏ mũi tấn công của phía Ukraine.

Các cuộc tấn công bằng UAV vào sở chỉ huy Ukraine diễn ra dày đặc. Nhiều dải rừng từng rậm rạp đã bị thiêu rụi, khiến bộ binh Ukraine phải bố trí phòng tuyến thưa thớt 1–2 người mỗi 200–300 mét.

Dù Ukraine điều thêm các tiểu đoàn UAV để lấp khoảng trống, các nguồn Nga nhận định điều này không thể xoay chuyển cục diện nếu Nga mở đợt tiến công về hướng Sumy.

Một số nguồn Ukraine cũng thừa nhận họ đã nhận thấy dấu hiệu Nga chuẩn bị mở hướng tiến công mới về phía Chernihiv.

Tuy nhiên, lực lượng đóng tại đây không thuộc nhóm tinh nhuệ và Ukraine cũng không còn dự bị để bổ sung. Việc Nga công bố thiết lập vùng đệm dọc toàn tuyến biên giới khiến nhiều nguồn Ukraine kết luận rằng họ "không giữ được đất và buộc phải rút khỏi các khu vực giáp biên".

Một số kênh Ukraine cảnh báo rằng Nga đang tấn công theo đội hình được mô tả là tương đương "35 sư đoàn – hơn 700.000 quân", trong khi Ukraine "không còn lực lượng để chặn lại".

Cuối bài, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat, biệt danh Aid, cho biết: "Khối lượng công việc những ngày qua tăng vọt vì số mục tiêu bị loại bỏ nhiều chưa từng thấy. Cánh cửa đã hé mở – và có lẽ mọi thứ chỉ mới bắt đầu".

Ông Putin đưa ra tuyên bố cứng rắn đáp lại châu âu. Ảnh: PBS

Cảnh báo đáng sợ sau tuyên bố của ông Putin

Những diễn biến trên chiến trường—từ Kupyansk, Severesk cho tới Sumy—đang cho thấy cường độ giao tranh leo thang liên tục, với các mũi tấn công của Nga mở rộng và nhiều khu vực phía Ukraine buộc phải rút lui.

Chính trong bối cảnh chiến sự nóng rực ấy, căng thẳng an ninh giữa Nga và phương Tây cũng đột ngột tăng nhiệt, khiến mặt trận quân sự và mặt trận ngoại giao như hòa vào một dòng chảy chung.

Cách Nga phản ứng trước áp lực quân sự ở Ukraine dường như đang kéo theo cách họ đối thoại với châu Âu, và điều này thể hiện rõ nhất trong phát biểu mới đây của Tổng thống Vladimir Putin. Theo chuyên gia quân sự - cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Scott Ritter, ẩn sau tuyên bố này là những dự báo đáng sợ.

Trong lần xuất hiện này, ông Putin không còn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để đáp lại các tuyên bố lặp đi lặp lại từ châu Âu rằng Nga "chuẩn bị tấn công EU".

Trái lại, ông cảnh báo rằng nếu châu Âu liều lĩnh kích động chiến tranh với Nga, Moscow sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh và "sẽ chẳng còn ai để đàm phán". Đây là lần đầu tiên ông Putin dùng ngôn từ ở mức độ cứng như vậy, và điều đó ngay lập tức thổi bùng phản ứng mạnh từ NATO.

Các bình luận ẩn danh trong truyền thông phương Tây xuất hiện rất nhanh, với lập luận rằng Nga "không mạnh như ông Putin mô tả" và "không thể đối đầu với cả châu Âu".

Tuy nhiên, Tổng thư ký Mark Rutte lại tránh đưa ra tuyên bố trực tiếp—một sự im lặng được xem là bất thường trong bối cảnh ông thường xuyên có các phát biểu sắc bén về Nga.

Một số nhà quan sát cho rằng ông Rutte đang bận với việc châu Âu bị gạt khỏi bàn thảo luận về kế hoạch hòa bình của Donald Trump, khiến "ngoại giao con thoi" giờ chỉ diễn ra giữa Washington và Moscow.

Chuyên gia quân sự - Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Scott Ritter—một trong những tiếng nói được chú ý trong giới phân tích tình hình Nga–NATO—cho rằng phản ứng dữ dội của NATO thực chất xuất phát từ sự lo ngại về năng lực phòng thủ của chính họ.

Ông nói châu Âu nhiều năm qua tuyên bố về việc "sẽ đánh vào khu vực nào của Nga" hoặc "khi nào sẵn sàng chiến đấu", nhưng khi Nga đáp lời theo đúng giọng điệu mà họ vẫn dùng, EU và NATO lại "la ó ầm ĩ".

Theo Ritter, nếu xung đột trực tiếp nổ ra, Nga sẽ không đánh kiểu chọn lọc như tại Ukraine, mà sẽ "phá hủy mọi thứ": châu Âu có thể chỉ trụ được một tuần trước hàng chục nghìn UAV cùng các tên lửa như Oreshnik hay Iskander tầm xa.

Ritter cũng cho rằng các nhà máy Nga hiện sản xuất khoảng 1.000 UAV mỗi ngày nhưng mới sử dụng một phần nhỏ; phần còn lại đang được tích lũy làm dự trữ chiến lược.

Trong khi đó, châu Âu lại thiếu năng lực phòng không nghiêm trọng vì đã chuyển phần lớn khí tài cho Ukraine và số đó bị loại bỏ trên chiến trường. Ritter kết luận rằng Nga không cần huy động thêm—nếu châu Âu chọn đối đầu, Moscow đã sẵn sàng ngay lập tức.