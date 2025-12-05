Báo Nga: Việt Nam sẽ chế tạo vũ khí trên tàu - Hé lộ đầu tiên về những lực lượng mới

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 5/12 đăng bài viết cho biết, Việt Nam sẽ chế tạo vũ khí trên tàu, đồng thời đề cập khả năng thành lập một số lực lượng mới.

Việt Nam đẩy mạnh tự chủ quốc phòng

Theo bài viết, tại "Hội nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại vũ khí trên tàu" diễn ra ngày 5/12 ở Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định chủ trương tự nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí trang bị cho tàu chiến là phù hợp và hoàn toàn khả thi.

Đây là bước tiếp nối quá trình quân đội Việt Nam đẩy mạnh tự chủ về công nghệ quốc phòng, trong đó có việc phát triển các phương tiện không người lái để sớm đưa vào sản xuất và trang bị đại trà.

Trong khi đó, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15 vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nghiên cứu đề xuất xây dựng một số lực lượng mới và bảo đảm vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

Hải pháo bắn nhanh trên tàu pháo TT-400TP của Việt Nam. Ảnh: QĐND

Việc chế tạo vũ khí trên tàu là khả thi

Thông tin tại "Hội nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại vũ khí trên tàu" cho thấy, thời gian qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã xây dựng dự thảo bộ chỉ tiêu tính năng kỹ – chiến thuật sơ bộ đối với các loại vũ khí trên tàu, tiến tới trình lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt.

Qua phân tích cấu hình, tính năng kỹ – chiến thuật của các loại vũ khí trên tàu, cùng với các kết quả các công trình nghiên cứu, có thể khẳng định việc thiết kế và chế tạo các loại vũ khí trên tàu là "khả thi".

Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh các loại vũ khí trên tàu tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến với hàm lượng khoa học – kỹ thuật cao. Vì vậy, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có thế mạnh trong và ngoài quân đội, đồng thời chú trọng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Song song đó, cần xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm phù hợp, sát thực tiễn để triển khai nhiệm vụ hiệu quả, đáp ứng các chỉ tiêu và tính năng kỹ – chiến thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông cũng yêu cầu các cơ quan liên quan hỗ trợ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong quá trình nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm và xử lý kịp thời các thủ tục phát sinh.

Việt Nam đang đẩy mạnh tự chủ quốc phòng. Ảnh: BQP

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đồng thời đề nghị các đơn vị trong Bộ Quốc phòng sớm hoàn thiện các loại phương tiện không người lái đang nghiên cứu chế tạo để đưa vào sản xuất trang bị, đồng thời tiếp tục nghiên cứu cải tiến tính năng hiện đại cho các UAV này.

Việc xây dựng đội ngũ nhân lực, hạ tầng thử nghiệm – kiểm định và làm chủ các công nghệ lõi được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Các quân binh chủng cũng cần xác định rõ nhu cầu phương tiện không người lái để làm cơ sở định hướng cho công tác nghiên cứu và sản xuất thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nghiên cứu xây dựng một số lực lượng mới

Cũng trong bài viết, Sputnik lưu ý, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15 ngày 4/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh yêu cầu toàn quân tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh – gọn – mạnh; nghiên cứu đề xuất xây dựng một số lực lượng mới; và bảo đảm vũ khí, trang bị phù hợp tiến trình hiện đại hóa quân đội.

Bộ trưởng cũng yêu cầu bảo đảm đầy đủ và kịp thời hậu cần – kỹ thuật; triển khai các đề án, dự án đúng tiến độ; và từng bước thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng có thế mạnh. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc giải ngân các nguồn vốn phải thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm.

Song song đó, quân đội tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng song phương và đa phương, củng cố lòng tin chiến lược với các nước láng giềng, các quốc gia trong khu vực, các đối tác chiến lược – toàn diện và các nước bạn truyền thống.