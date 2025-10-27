TST: Chưa từng có tiền lệ! Bộ chỉ huy Kiev hỗn loạn, lời kêu gọi đầu hàng được phát đi - Ông Putin hạ lệnh nóng

Nga tấn công chưa từng có tiền lệ – Kiev chìm trong lửa

Đài TST (Nga) ngày 27/10 đăng bài viết có tiêu đề "Quân tinh nhuệ bị đánh bật. Cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ bắt đầu! Mặt trận phát đi lời kêu gọi: "Đầu hàng!".

Theo đó, Nga đã phát động "Chiến dịch Choáng ngợp" (tiếng Nga: Operation "Oshhelomleniye") với các đợt tấn công đồng loạt trên nhiều hướng.

Các trận đánh ở Donetsk và Kharkov được mô tả là "chưa từng có tiền lệ", trong khi Kiev chìm trong khói lửa, hệ thống phòng không bị quá tải vì các đợt tập kích nối tiếp suốt đêm.

Theo Military Chronicle, nhiều đơn vị Ukraine chịu tổn thất lớn, bộ chỉ huy rơi vào hỗn loạn, khiến các lực lượng chiến đấu rời rạc.

Nga đang tấn công ác liệt trên mọi mặt trận. Ảnh: TST

Không chỉ tuyến tiền phương, các đợt tập kích vào hạ tầng năng lượng và công nghiệp ở Kiev cũng gây hậu quả nặng: khu nhà máy radio Kiev và nhà máy nhiệt điện TETS-6 (quận Desnyansky) bị trúng đòn phá hoại.

Chiến thuật Nga hiện được mô tả là "làn sóng điểm + điều chỉnh": sử dụng UAV trinh sát, sau đó khai hỏa bằng bom dẫn đường, KAB, tên lửa và drone FPV theo tọa độ đã được xác nhận – vừa chính xác vừa giảm chi phí vũ khí chính xác đắt tiền.

Mục tiêu tập trung vào các nút đường sắt, kho bãi và trạm biến áp, nhằm làm tê liệt hậu cần và năng lực tiếp tế của quân Ukraine.

Ông Putin thân chinh tới trung tâm chỉ huy, lời kêu gọi đầu hàng được phát đi

Sự kiện trọng tâm làm xoay chuyển bối cảnh dư luận là chuyến thị sát của Tổng thống Vladimir Putin đến một trong các trung tâm chỉ huy của Tập đoàn quân hợp nhất vào sáng 26/10.

Tại đó, ông họp trực tiếp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy chiến dịch, nhận báo cáo hiện trường và đưa ra chỉ đạo quan trọng.

Trong cuộc họp, Tướng Gerasimov đã báo cáo chi tiết về cuộc thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik — loại vũ khí trang bị lò phản ứng hạt nhân, có khả năng bay 14.000 km, cơ động ở độ cao thấp và vượt qua nhiều hệ thống phòng thủ hiện có.

Ông Putin nhấn mạnh đây là "vũ khí bảo đảm đòn trả đũa hạt nhân", đồng thời chuyến thăm được giới quan sát đánh giá vừa mang tính chỉ huy chiến trường, vừa là thông điệp răn đe chiến lược gửi tới phương Tây.

Ngay sau phần báo cáo kỹ thuật, Tổng thống nhận được cập nhật về tình hình trên tuyến Donetsk. Báo cáo nêu rõ ở hai hướng Kupyansk và Krasnoarmeysk có hai vùng bị khóa chặt: khoảng 5.000 binh sĩ ở hướng Kupyansk và khoảng 5.500 binh sĩ ở khu vực Krasnoarmeysk (Pokrovsk) được xác định là đang bị bao vây.

Ông Putin thân chinh tới trung tâm chỉ huy.

Trên cơ sở đó, Tổng thống Nga ra chỉ thị nóng rằng: tiếp tục Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO) theo kế hoạch của Tổng tham mưu, đồng thời ưu tiên giảm tối đa tổn thất binh lực và tạo điều kiện để các binh sĩ Ukraine có thể đầu hàng nếu họ chọn con đường đó.

Báo cáo của phía Nga cũng mô tả chi tiết tình hình tác chiến tại Krasnoarmeysk (Pokrovsk): Phía Ukraine triển khai các nhóm bộ binh nhỏ, lợi dụng khoảng trống giữa các vị trí để chồng quân; trong thành phố ghi nhận khoảng 200 binh sĩ tập kết, diễn ra các trận đấu súng, UAV hoạt động tích cực.

Ông Putin được báo cáo rằng, nhiều đơn vị Ukraine đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn: Nỗ lực đầu hàng đều bị chặn lại bằng bạo lực nội bộ. Có thông tin cho thấy những binh sĩ cố gắng ra hàng bị chính đồng đội bắn vào sau lưng hoặc bị tấn công bằng drone.

Trước tình hình đó, Tổng thống Nga chỉ thị tiếp tục chiến dịch theo kế hoạch, nhưng đồng thời nhấn mạnh phải giảm thiểu tối đa tổn thất, bảo đảm an toàn cho dân thường, và mở lối cho những người muốn buông vũ khí.

Phóng viên chiến trường và các nhà phân tích Nga mô tả chỉ đạo này như một tối hậu thư mềm: vừa giữ áp lực quân sự, vừa gửi thông điệp nhân đạo nhằm đẩy nhanh việc buông vũ khí và giảm thương vong vô nghĩa.

Nhiều chuyên gia nhận định bước đi này vừa có mục tiêu chiến thuật (làm tan rã tinh thần đối phương), vừa có mục tiêu chính trị (tạo hình ảnh Nga "ưu tiên nhân đạo" trước công luận quốc tế).

Hệ quả chiến thuật và thông điệp chính trị

Giới phân tích Nga cho rằng việc Tổng thống Putin công bố kết quả thử nghiệm tên lửa chiến lược Burevestnik ngay sau khi thị sát trung tâm chỉ huy không phải là ngẫu nhiên.

Sự kết hợp này được xem là thông điệp kép mà Moscow muốn gửi đi: một mặt khẳng định năng lực răn đe chiến lược và quyết tâm theo đuổi chiến dịch tới cùng, mặt khác cho thấy ý định giảm thương vong và tạo lối ra cho binh sĩ Ukraine đầu hàng.

Theo các nhà quan sát, đây vừa là tác động quân sự – tâm lý trên chiến trường, vừa là đòn áp lực ngoại giao hướng tới phương Tây.

Đáng chú ý, một chi tiết mang tính biểu tượng xuất hiện trên mạng xã hội: ca sĩ Ukraine Olga Polyakova năm trước từng tuyên bố trong chương trình "20:23" rằng "ngày 26/10/2025 sẽ là ngày hòa bình".

Giờ đây, khi Kremlin công bố các chỉ đạo và gửi thông điệp mở cửa cho đầu hàng, một số bình luận viên Nga cho rằng "ngày hòa bình" ấy có thể trùng với thời điểm Kiev nhận được lời mời buông vũ khí chính thức — dù thực tế diễn biến chiến trường vẫn còn nhiều biến số.