Truyền thông Trung Quốc gọi Chi Pu là nữ thần 15 giây, đại diện chung cho nhan sắc Đông Nam Á

Mới đây, trang tin Sohu tiếp tục đăng tải bài viết xoay quanh Chi Pu, một lần nữa khẳng định sức hút nhan sắc cũng như vị thế vững chắc của nữ ca sĩ ở làng giải trí Việt Nam. Theo Sohu, điểm khởi nguồn của sự chú ý lần này đến từ một đoạn video dài vỏn vẹn 15 giây, được cho là đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc với hàng triệu lượt xem. Những hình ảnh được cắt lại trong đoạn video này không mới hay xa lạ đối với khán giả Việt, mà đến từ các dự án trước đây của Chi Pu như TVC quảng cáo hay các MV của cô.

"Trong video, chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua nhưng sự kết hợp giữa gương mặt thiên thần và thân hình gợi cảm ấy đã nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận rộng khắp châu Á. Cô chính là Chi Pu, hiện tượng của làng giải trí Việt Nam" - trang tin xứ Trung miêu tả.

Ảnh Sohu

Bên cạnh đó, gu thời trang và lợi thế hình thể của Chi Pu cũng dành được nhiều lời khen có cánh: Nếu quan sát kỹ hình ảnh công khai của Chi Pu, có thể thấy cô không thể bị gói gọn trong hai chữ "gợi cảm". Trên mạng xã hội, Chi Pu thường lựa chọn những trang phục tôn dáng - váy lụa hai dây khoe vòng eo và đường cong quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, hay các thiết kế bikini xuất hiện thường xuyên trong loạt ảnh du lịch.

Tất cả góp phần xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tự tin với cơ thể mình. Chi Pu có thể là nhân vật gợi cảm trong MV, là người phụ nữ nghiêm túc và tập trung khi làm việc, hoặc là cô gái thân thiện, gần gũi trong đời thường.

Ảnh IGNV

Vẻ đẹp vượt biên giới Đông Nam Á

Sức hút "vượt biên giới" của Chi Pu cũng được người viết lý giải theo góc nhìn của "mỹ học": Cô là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam những năm gần đây có khả năng vượt qua biên giới quốc gia để thu hút sự quan tâm trên phạm vi châu Á. Thành công này của Chi Pu phần nào phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của vẻ đẹp Đông Nam Á trong dòng chảy văn hóa đại chúng khu vực.

Ngoại hình của Chi Pu mang nét giao thoa giữa Đông và Tây, vừa có sự mềm mại của phụ nữ Á Đông, cũng có đường nét sắc sảo chuẩn phương Tây. Chính sự pha trộn này giúp cô dễ dàng tạo được sự đồng cảm thẩm mỹ với khán giả ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Bên cạnh đó, vóc dáng khỏe khoắn, đầy đặn và tràn đầy sức sống cũng góp phần phá vỡ chuẩn mực "gầy mới đẹp" đã tồn tại lâu năm trong ngành giải trí châu Á, mở ra cách nhìn đa dạng hơn về vẻ đẹp hình thể.

Ảnh IGNV

Kết lại, tờ báo xứ Trung ca ngợi câu chuyện của Chi Pu không đơn thuần là hành trình một nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhờ ngoại hình. Nó phản ánh cách mà lợi thế hình thể và năng lực chuyên môn có thể cùng song hành để tạo nên thành công trong ngành giải trí đương đại. Quan trọng hơn, hình ảnh của Chi Pu đặt ra một ví dụ điển hình cho câu chuyện về quyền tự do thể hiện bản thân của phụ nữ. Cô sẵn sàng tôn vinh vẻ đẹp cơ thể, nhưng không để bản thân bị đóng khung trong một nhãn mác duy nhất, đạt được thành công thương mại, nhưng vẫn tiếp tục đầu tư cho chuyên môn.

Ảnh Chi Pu Official.

Trong thời đại mà hình ảnh mới liên tục xuất hiện và bị thay thế, đoạn video 15 giây của Chi Pu có thể rồi sẽ nhường chỗ cho những xu hướng khác. Nhưng sự tự tin, chuyên nghiệp và đa dạng mà cô đại diện nhiều khả năng sẽ ở lại lâu hơn trong ký ức khán giả. Bởi sức hút thực sự không chỉ nằm ở những khoảnh khắc gây choáng ngợp, mà còn ở năng lượng cá nhân có thể vượt qua không gian và thời gian.