Truyền thông Thái Lan: Trong 3 năm tới, Việt Nam sẽ vượt Thái Lan ở lĩnh vực tỷ đô

Sầu riêng Thái Lan đã thống trị thị trường nhập khẩu của Trung Quốc kể từ năm 2005, nhưng vị trí này ngày càng bị đe dọa khi Trung Quốc cấp phép nhập khẩu sầu riêng từ các thị trường Việt Nam, Malaysia, Philippines, Campuchia và mới nhất là Lào.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy 11 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã chi gần 7,2 tỷ USD để nhập hơn 1,79 triệu tấn sầu riêng từ các nước Đông Nam Á; tăng 17,2% về lượng và 5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thái Lan vẫn là nguồn cung sầu riêng số 1 cho Trung Quốc với hơn 903.000 tấn, giá trị 3,9 tỉ USD; Việt Nam xếp vị trí số 2 với 884.600 tấn, giá trị hơn 3,24 tỉ USD.

Xét về thị phần, Việt Nam đang chiếm 49% về khối lượng và 45% về giá trị trong khi Thái Lan chiếm 50,4% về khối lượng và 54,4% về giá trị.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam tăng mạnh hơn so với nhập từ Thái Lan, với mức tăng 22,8% về lượng và tăng 13,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng thời gian này, tỉ trọng sầu riêng Việt Nam trong tổng lượng sầu riêng tươi nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng lên 49,3%, cao hơn mức 47% của cùng kỳ năm 2024. "Thời gian tới, khả năng duy trì thị phần của sầu riêng Việt Nam phụ thuộc lớn vào việc kiểm soát chất lượng, dư lượng và tính ổn định của nguồn cung" - Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Tuy vậy, mới đây truyền thông Thái Lan đưa ra dự báo sầu riêng Việt Nam sắp vượt Thái Lan trên thị trường Trung Quốc trong vòng 3 năm tới.

Dự báo năm nay sản lượng sầu riêng cho thu hoạch khoảng 2 triệu tấn, cao hơn khoảng 300.000 tấn so với năm 2025.

Hiện Việt Nam có khoảng 1.200 mã số vùng trồng và 180 cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nếu duy trì được chất lượng và đáp ứng tốt các quy định của Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng năm 2026 hoàn toàn có thể vượt 4 tỷ USD.

(Tổng hợp)