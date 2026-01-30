Truyền thông Mỹ công bố danh sách mục tiêu có thể tấn công tại Iran

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin riêng đã xác định các mục tiêu Mỹ dự định tấn công ở Iran. Danh sách bao gồm các cơ sở hạt nhân và nhiều quan chức cấp cao.

Các nhà báo dự đoán rằng mục tiêu chủ yếu sẽ là các quan chức chính phủ và lực lượng an ninh bị Mỹ cáo buộc tham gia trấn áp các cuộc biểu tình.

Ngoài ra hãng tin này cho biết, các thể chế chính phủ Iran cũng sẽ bị nhắm mục tiêu. Giống như cuộc tấn công trước đó, không quân dự kiến sẽ đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch quân sự.

Tuy nhiên các nhà báo cho biết thêm, bản kế hoạch này vẫn chưa được hoàn thiện - nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng hoặc ban hành mệnh lệnh tương ứng.

Mỹ đã lên danh sách mục tiêu tấn công tại Iran?

Hiện tại, tất cả những bước đi giống như một nỗ lực gây áp lực lên giới lãnh đạo Iran để họ trở nên dễ nhượng bộ hơn trong các cuộc đàm phán. Washington đã đặt ra một số điều kiện tiên quyết cho Tehran.

Cụ thể, họ yêu cầu Iran chấm dứt chương trình làm giàu uranium, hạn chế tầm bắn của tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ các nhóm vũ trang thân hữu ở Trung Đông. Điều khoản trong danh sách này liên quan đến vũ khí tên lửa đã gây ra sự phản kháng mạnh mẽ nhất từ phía Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội TruthSocial của mình, yêu cầu Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận loại bỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Điều kỳ lạ đó là Nhà Trắng lại tập trung vào vấn đề này, trong khi ông Trump tuyên bố chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các cuộc tấn công trước đó của Mỹ.

Trong khi đó, tờ New York Times, dẫn nguồn tin từ chính quyền cho biết rằng một cuộc tấn công vào Iran có thể được thực hiện trong vòng 48 giờ tới.