Truy vết dòng tiền, công an bắt giữ Hoàng Thị Bích Ngọc SN 2001 cùng nhiều đồng phạm

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, với số tiền chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã xác lập chuyên án, đấu tranh, triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cùng Công an tỉnh Khammuane nước CHDCND Lào, bàn giao vật chứng của vụ án các đối tượng dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CQCA

Quá trình điều tra, Ban Chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các ngân hàng thương mại tiến hành xác minh, truy vết dòng tiền, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện các Fanpage, tài khoản Facebook “Vé Số Đại Lộc 999” và “Vé Số Kiến Thiết 86” thường xuyên tổ chức livestream bán “vé cào trúng thưởng”, có dấu hiệu lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng không chính chủ, dàn dựng các tình huống trúng thưởng và tạo giao dịch chuyển khoản giả để tạo lòng tin.

Trang Facebook và các hình ảnh do các đối tượng sử dụng để quảng bá, livestream, giới thiệu các "combo", "thẻ cào may mắn", tuyển đại lý... nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CQCA

Khi người tham gia chuyển tiền mua các gói “vé cào” hoặc nộp thêm tiền với lý do nhận thưởng, các đối tượng không thực hiện trả thưởng mà chiếm đoạt số tiền đã nhận. Số tiền này sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm dòng tiền.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, với số tiền chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định Đặng Ngọc Thạch, sinh năm 1992, trú tại xã Lục Yên và Trương Việt Nguyễn, sinh năm 2004, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, là những người cầm đầu, tổ chức hoạt động của đường dây. Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm riêng, đồng thời phối hợp với nhau thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sang tỉnh Khammuane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị và tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Tại đây, nhóm đối tượng điều hành các Fanpage, tài khoản Facebook giả mạo, thực hiện các hoạt động livestream và tiếp nhận tiền của người bị hại.

Tham gia đường dây còn có Hoàng Văn Nha, sinh năm 2004, trú tại xã Lục Yên; Hoàng Tuấn Vũ, sinh năm 2004; Hoàng Quốc Cường, sinh năm 2001 và Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh năm 2001, cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ và theo dõi di biến động của các đối tượng. Khi nhóm đối tượng nhập cảnh trở về Việt Nam, Ban Chuyên án phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức bắt giữ.

Các đối tượng có liên quan trong vụ án. Ảnh: CQCA

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Đặng Ngọc Thạch, Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường, Hoàng Thị Bích Ngọc và Trương Việt Nguyễn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan, xác định đầy đủ số người bị hại, số tiền bị chiếm đoạt và thu hồi tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ