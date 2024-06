Truy tố Hiệu trưởng cùng nữ Kế toán

Nâng khống tiền lương để chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Đầm (sinh năm 1989, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) về tội “Tham ô tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Đồng thời, truy tố bị can Vũ Xuân Sinh (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Dẫn thông tin từ cáo trạng, báo Gia Lai cho biết: Bị can Vũ Xuân Sinh là Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chơ Glong (huyện Kông Chro), đồng thời là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng dự toán ngân sách được UBND huyện Kông Chro giao năm học 2021-2022. Còn bị can Trần Thị Đầm là kế toán của trường này.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2022, bị can Trần Thị Đầm đã lợi dụng chức vụ được giao làm kế toán đã nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường (tiền lương của các giáo viên nghỉ thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác và tự đưa thêm 70% phụ cấp thu hút) để chiếm đoạt số tiền hơn 991 triệu đồng từ nguồn kinh phí tự chủ của trường.

Ngoài ra, bị can Trần Thị Đầm còn có hành vi sửa chữa làm sai lệch nội dung 11 quyết định nâng lương, thâm niên nghề và giả chữ ký của Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chơ Glong để ký vào 2 bảng tổng hợp nhu cầu tiền lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương năm 2022; bảng tổng hợp nhu cầu kinh phí nâng lương và các khoản phụ cấp định kỳ năm 2022 để nộp cho Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Kông Chro nhằm hợp lý nguồn tiền xin bổ sung kinh phí tự chủ.

Hiệu trưởng buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao

Cơ quan chức năng cũng xác định, bị can Vũ Xuân Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chơ Glong (chủ tài khoản của trường) đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

Bị can Vũ Xuân Sinh không biết bị can Trần Thị Đầm dùng thủ đoạn gian dối thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền lương bằng cách đưa tên, số tài khoản của các cá nhân không thuộc biên chế Trường Tiểu học và THCS Chơ Glong vào bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

Ngoài ra, việc bị can Vũ Xuân Sinh giao bút ký điện tử của mình cho Trần Thị Đầm giữ dẫn đến nữ kế toán này scan chữ ký của Sinh trên bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng và sử dụng bút ký điện tử của Sinh để ký giấy rút dự toán ngân sách gửi lên Trang dịch vụ công Kho bạc Nhà nước huyện Kông Chro để thực hiện chi lương.

Dự kiến ngày 4/6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm sơ vụ án “Tham ô tài sản”, Giả mạo trong công tác” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Trần Thị Đầm và Vũ Xuân Sinh.