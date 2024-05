Khởi tố nữ kế toán, truy nã chồng biển thủ tiền tham ô do vợ “chuyển nhầm”

Chiều 1/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Lê Đức Tính (SN 1987, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Tham ô tài sản”. Trước đó, vợ của Lê Đức Tính đã bị khởi tố.

Cụ thể, ngày 20/7/2023, cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Nhi (SN 1986, kế toán Trường tiểu học Phong Tân, xã Phong Tân, là vợ của Tính) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra, ngày 27/12/2022, Kho bạc Nhà nước thị xã Giá Rai đã phát đi thông báo về việc Trường Tiểu học Phong Tân không đủ kinh phí chi trả lương tháng 12/2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên do rút vượt dự toán.

Quyết định truy nã đối tượng Tính.

Ngày 28/12/2022, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai phối hợp UBND xã Phong Tân đã làm việc với Trường Tiểu học Phong Tân.

Tại buổi làm việc, bà Nhi, kế toán của trường thừa nhận “chuyển nhầm” chứng từ nhiều lần nên vượt dự toán chi và hứa sẽ nộp tiền lại để đủ kinh phí chi lương tháng 12/2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Theo Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai, khi làm việc trực tiếp, kiểm tra chứng từ thì phát hiện các chứng từ mà bà Nhi đã chuyển là khống, còn tài khoản nhận tiền là của Lê Đức Tính (chồng của Nhi).

Tổng số tiền Nhi phải nộp khắc phục là trên 531 triệu đồng trong đó nộp phục hồi dự toán 463,9 triệu đồng, nộp cơ quan BHXH là 67,9 triệu đồng.

Xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện Tính bỏ trốn khỏi địa phương nên ra quyết định truy nã về hành vi trên.

Ai biết đối tượng Tính ở đâu đề nghị báo cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (5 Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), gặp Trung tá Bùi Minh Đương, ĐT: 0944.51.52.79 để cung cấp thông tin, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất...

Cà Mau: Khởi tố giám đốc mua bán hóa đơn trái phép trị giá khoảng 130 tỷ đồng

Ngày 30/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ ấp 10, xã Khánh An, huyện U Minh) để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can.

Đến nay, khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành tống đạt quyết định trên. Theo đó, bị can Đặng Quốc Việt được tại ngoại để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Đặng Quốc Việt đã thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau.

Trong đó, bị can Đặng Quốc Việt là giám đốc 2 công ty là Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau.

Đồng thời, bị can còn là Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.

Từ năm 2020 đến nay, bị can Việt điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Bị can Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau mở rộng, điều tra.

TPHCM: Khởi tố hàng loạt giám đốc, kế toán mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 29/4, Công an quận 10 (TPHCM) đã khởi tố hàng loạt bị can là giám đốc, kế toán liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1977, ngụ quận 10) cầm đầu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn.

Điều tra xác định, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, nhóm Vinh đã xuất hơn 12.000 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp ở TPHCM và các tỉnh lân cận.

Tổng số tiền ghi khống là hơn 2.500 tỷ đồng, qua đó thu lợi hàng chục tỷ đồng. Nhóm Vinh dùng thủ đoạn mua lại pháp nhân các công ty do người khác thành lập hoặc thu gom CMND của nhiều người.

Sau đó, nhóm lợi dụng chính sách thông thoáng đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Lúc khai báo thuế, nhóm Vinh khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Ngày 11/1, công an đã bắt giữ Vinh cùng 4 người khác. Mở rộng, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây của Vinh để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 Giám đốc sản xuất, buôn bán hàng giả

Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ quốc tế Alpha Gold và Giám đốc Công ty TNHH Bio - Floc.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng đối với 02 đối tượng về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật hình sự.

Các đối tượng là: Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1993, trú tại tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ quốc tế Alpha Gold và Đỗ Hoành Quân, sinh năm 1985, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Bio - Floc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2022, Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân cùng hợp tác hoạt động kinh doanh sản phẩm thức ăn thuỷ sản, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên 02 đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để kiểm lợi bất chính với số tiền rất lớn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.