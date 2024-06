Cảnh sát bắt 17 người làm điều phạm pháp trong nhóm kín

Tối 31/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch khoảng 400 triệu đồng/ngày do Trần Đình Thọ, sinh năm 1973 ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cầm đầu.

Bước đầu, Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối với 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc này, gồm: Trần Đình Thọ, Lê Duy Hà, sinh năm 1967; Cao Thị Hương Giang, sinh năm 1987; Lê Văn Thọ, sinh năm 1972; Lê Thị Hoa, sinh năm 1981; Trần Ngọc Hà, sinh năm 1974; Nguyễn Trọng Quyết, sinh năm 1973; Hồ Thị Thi, sinh năm 1971; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1976; Hồ Thị Hường, sinh năm 1968; Lê Thị Hoa, sinh năm 1981; Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1977; Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1983; Lê Tú Oanh, sinh năm 1989; Lê Văn Thêm, sinh năm 1980 đều ở thành phố Thanh Hóa; Trần Tuấn Sơn, sinh năm 1995 ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân; Ngô Ngọc Tân, Ngô Công Khanh đều sinh năm 1967 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 339 triệu đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động, phôi ghi số lô số đề cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Đối tượng cầm đầu Trần Đình Thọ (X) và những người khác trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan điều tra, từ đầu tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Trần Đình Thọ đã câu kết với một số đối tượng trên địa bàn huyện Thạch Thành, Thọ Xuân và TP Thanh Hóa lập nhóm Zalo kín để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng/ngày.

Đây là ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Các đối tượng thường sử dụng điện thoại thông minh và áp dụng phần mềm phân tích số hoá để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Zalo trong nhóm kín và chuyển tiền ăn thua, chia lợi nhuận qua các tài khoản ảo. Sau khi giao dịch, các đối tượng đã xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng nói trên về hành vi đánh bạc và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.