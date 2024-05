Công an khám xét khẩn cấp, phát hiện "bí mật" trong nhà một người đàn ông ở Hà Nội

Tin từ Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quý (55 tuổi; trú tại phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Phạm Đức Anh (49 tuổi; trú tại Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 13h30' ngày 2/4, tại khu vực trước số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện, bắt quả tang Phạm Đức Anh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 1 bọc giấy ăn bên trong có 1 túi nilon đựng chất bột màu trắng. Qua giám định là Heroin có khối lượng 9,885 gam. Tại cơ quan công an, Phạm Đức Anh khai nhận số ma túy trên mua của Nguyễn Đình Quý với mục đích để sử dụng dần.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Đình Quý, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 1 hộp nhựa hình trụ bên trong có các túi nilon đựng chất bột màu trắng. Qua giám định là heroin có tổng khối lượng 11,778 gam. Tại cơ quan công an, Quý khai nhận số ma túy trên để bán kiếm lời.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.