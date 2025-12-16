HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy tố Đoàn Bá Tước sinh năm 2004 tội Cưỡng dâm

Trang Anh |

Đoàn Bá Tước làm quen rồi dụ dỗ em H. gửi video nhạy cảm cho mình xem thì sẽ cho tiền và được em H. đồng ý.

Công an tỉnh An Giang ngày 15/12 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước (sinh năm 2004, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội Cưỡng dâm theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, thông qua mạng xã hội, Đoàn Bá Tước làm quen với em H (16 tuổi) ngụ tỉnh An Giang. Ngày 19/3/2025, Tước dụ dỗ H gửi video nhạy cảm của H cho Tước xem Tước sẽ cho tiền thì H đồng ý gọi video call qua ứng dụng Messenger với Tước được khoảng 15 phút, Tước hứa sẽ chuyển cho H 8.000.000 đồng nhưng sau đó không thực hiện nên H chặn tài khoản Messenger của Tước.

Do không liên lạc được với H nên Tước gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của H cho bạn bè của H xem. Biết sự việc, H mở chặn Messenger thì Tước gửi cho H nhiều hình ảnh nhạy cảm của H.

Đoàn Bá Tước - Ảnh: Công an An Giang

Tước đe dọa, khống chế buộc H cho quan hệ tình dục, nếu không Tước sẽ đăng các hình ảnh nhạy cảm của H lên mạng. Do lo sợ nên ngày 20/3/2025, H buộc theo Tước đến một nhà nghỉ để Tước thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, H kể lại sự việc cho người thân biết, tố cáo hành vi phạm tội của Tước.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

