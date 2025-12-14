Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Đà Nẵng đã lập chiến công xuất sắc ngay trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 12/12/2025, qua công tác trinh sát, PC04 đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Toàn (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Thạnh Bình, Đà Nẵng).

Nguyễn Hữu Toàn là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê truy nã theo Quyết định số 446/QĐTN-ĐCSMT, ngày 17/3/2024, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Toàn - Ảnh: CA Đà Nẵng

Thời điểm bị bắt, Toàn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Chiến công này được thực hiện trong khuôn khổ mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về việc mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Toàn để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.