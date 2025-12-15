Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của 12 người trong đại án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Trong số này có 10 người là cựu quan chức của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Riêng bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, xin xét xử vắng mặt vì "vừa ngã nhập viện".

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan là một trong số các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trưa cùng ngày, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan là người đầu tiên được đưa ra xét hỏi trong 12 người kháng cáo.

Hồi tháng 7, bà Lan bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 48 tỷ đồng) từ phía Tập đoàn Phúc Sơn.

Thông tin trên Thanh Niên cho hay, trong gần 6 phút trả lời trước bục khai báo, nữ bị cáo nhiều lần nghẹn ngào. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dành thời gian kể về những "tâm huyết, cố gắng" của bản thân khi còn giữ cương vị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm sáng 15/12 - Ảnh: Tiền Phong

Bà Lan nói trong khoảng thời gian mình đương chức, Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu cả nước, nhất là kinh tế. Khi mới nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy không biết rõ, sâu về các dự án. Trong quá trình làm việc thấy có doanh nghiệp đầu tư vào dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bị cáo ủng hộ nhưng không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) cho hay, ngay trong giai đoạn điều tra và quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền đã nhận hối lộ (47,9 tỷ đồng) từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Lan xin được bán hai mảnh đất đã mua để tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Cuối phần trả lời thẩm vấn, bị cáo kể về hoàn cảnh cá nhân, gia đình khó khăn và bản thân mình sức khỏe cũng rất yếu. "Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất, còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...", Tuổi trẻ dẫn lời bà Lan khai tại phiên phúc thẩm và xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng.

Cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành xin nộp khắc phục thêm 200 triệu đồng

Một bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành.

Ông Thành được xác định là một trong hai người nhận hối lộ nhiều nhất vụ án với cáo buộc đã ưu ái cho Hậu trúng dự án ở Vĩnh Phúc. Từ giai đoạn điều tra, bị cáo Thành đã tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD - lớn hơn số nhận hối lộ (20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD).

Thông tin trên VnExpress cho hay, tại phần xét đơn kháng cáo, HĐXX nói ông Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận như: được nhiều cơ sở giáo dục, y tế, bà mẹ Việt Nam anh hùng, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm án; sức khỏe yếu, tiền sử bệnh rối loạn chuyển hóa; gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện cùng khắc phục bão lũ.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành - Ảnh: Người lao động

Theo trình bày của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị cáo nộp thêm 200 triệu đồng để mong muốn thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Bản thân bị cáo xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, không kêu oan.

“Cá nhân tôi nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, mong được đóng góp thêm gì đó, thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và mong HĐXX khoan hồng để tôi sớm được trở về với gia đình”, Vietnamnet dẫn lời bị cáo Thành trình bày tại tòa phúc thẩm.