Truy tố 74 bị can vụ Xôi Lạc TV: Doanh nhân Phạm Nguyễn Dũng 'dính' hai tội danh

Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan hệ thống website “Xôi Lạc TV”, đồng thời đề nghị truy tố 74 bị can về các tội danh “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Trong đó, doanh nhân Phạm Nguyễn Dũng bị đề nghị truy tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Tổ chức đánh bạc".

Từ doanh nhân công nghệ đến dự án “Xôi Lạc TV”

Theo kết luận điều tra, trong số 74 bị can bị đề nghị truy tố, Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, trú Hà Nội) được xác định giữ vai trò quan trọng trong hoạt động đầu tư, vận hành các dự án liên quan. Dũng vốn là doanh nhân, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bất động sản và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đầu năm 2015, Dũng thành lập Công ty CP Nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cuối năm 2016, Dũng tiếp tục thành lập Công ty CP Hệ thống công nghệ Helios (Công ty Helios), chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm cho khách hàng trong nước.

Bị can Phạm Nguyễn Dũng.

Đến giữa năm 2018, nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực công nghệ thông tin, Dũng mở rộng hoạt động bằng việc thành lập Công ty Heligate, tập trung vào dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, chủ yếu là khách hàng Nhật Bản.

Đầu tháng 8/2018, Công ty Heligate được thành lập. Dũng giữ vai trò chủ tịch với tư cách nhà đầu tư nhưng không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành. Dũng giao Lương Tuấn Giang (SN 1984, trú Hà Nội) đứng tên giám đốc điều hành. Sau khi thành lập các công ty trên, thông qua các mối quan hệ xã hội, Dũng tiếp tục quen biết và đầu tư cho một số cá nhân thành lập các dự án, công ty khác.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 8/2018, Dũng quen Nguyễn Công Định (SN 1993), một lập trình viên từng làm việc tại một số công ty công nghệ thông tin.

Trước đó, đầu năm 2018, Định bắt đầu xây dựng website có tên “Xôi Lạc TV”, chuyên phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Do thiếu vốn và kinh nghiệm phát triển hệ thống, website thời gian đầu hoạt động với quy mô nhỏ, ít người theo dõi và chưa phát sinh lợi nhuận.

Nhận thấy tiềm năng từ hoạt động phát trực tiếp, bình luận thể thao và khai thác quảng cáo, Dũng quyết định đầu tư cho Định phát triển các website xem và bình luận bóng đá tương tự “Xôi Lạc TV”. Theo thỏa thuận, Dũng chịu 100% chi phí ban đầu để xây dựng, vận hành dự án; Định đóng góp chuyên môn, tập trung phát triển hệ thống. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí được hai bên chia đôi.

Theo sắp xếp của Dũng, bộ phận phát triển hệ thống website xem và bình luận bóng đá được đặt tên SBG, sau này gọi là dự án 90 phút, thuộc Công ty Heligate.

Kết luận điều tra xác định Dũng đã đầu tư toàn bộ chi phí vận hành ban đầu để xây dựng, phát triển dự án 90 phút và dự án Cakhia. Không chỉ tham gia về tài chính, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ thực hiện các hoạt động thu, chi của dự án 90 phút và Cakhia.

1.529 trận đấu bị phát sóng không được phép

Theo cơ quan điều tra, với vai trò được xác định trong dự án 90 phút, Phạm Nguyễn Dũng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi tổ chức cho các thành viên của dự án phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đối với các trận đấu được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hành vi quảng cáo cho các website đánh bạc trực tuyến đã mang lại cho Dũng khoản tiền thu lợi bất chính hơn 69 tỷ đồng. Đối với dự án Cakhia, cơ quan điều tra xác định các thành viên tham gia quảng cáo cho các website cá cược trực tuyến. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026 là hơn 64 tỷ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra kết luận hành vi của Phạm Nguyễn Dũng có đủ yếu tố cấu thành tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội Tổ chức đánh bạc”.