Tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn chết người ở Đắk Lắk trình diện

Sau thông báo truy tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên Quốc lộ 26, tài xế xe tải đã đến cơ quan công an trình diện.

Camera an ninh ghi lại một phần diễn biến vụ việc.

Ngày 4/9, tin từ Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, hiện tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 26 đã đến trình diện tại trụ sở công an xã này. Tài xế đang phối hợp làm việc, cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn đã trình diện. Ảnh: Công an xã Ea Knuếc.

Trước đó, khoảng 23h ngày 3/9, tại Km 23+500 Quốc lộ 26, đoạn trước kho sầu riêng H.S., xã Ea Knuếc xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Qua thông tin ban đầu, cơ quan Công an xã xác định một xe tải nghi có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, phía sau xe tải có một ô tô con màu trắng.

Công an xã Ea Knuếc sau đó phát thông báo đề nghị người dân, các tài xế lưu thông qua khu vực trên cung cấp hình ảnh từ camera hành trình, thông tin về phương tiện hoặc biển số xe để phục vụ xác minh.