Truy tố 56 bị can cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến hơn 88 tỷ đồng

Bị can Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi), bị cáo buộc cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

Ngày 9/9, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để nghiên cứu xét xử 56 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội cùng một số địa phương.

Trong số các bị can, có Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi), Ngô Thanh Tùng (34 tuổi), Ngô Xuân Huy (37 tuổi), Trần Văn Huấn (29 tuổi), Lưu Văn (49 tuổi), Nguyễn Quốc Huy, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng, bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu “Tổ chức đánh bạc”.

Bốn bị can Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết cùng bị truy tố về cả hai tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Riêng bị can Trần Khắc Tâm đang bị truy nã, được Viện kiểm sát đề nghị truy tố hành vi "Tổ chức đánh bạc", xét xử vắng mặt.

Các bị can trong vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường nhận từ một người tên Đức (chưa rõ nhân thân) tài khoản siêu tổng đại lý KU04 có hạn mức 7 triệu điểm. Giá ban đầu được quy đổi là 6.000 đồng mỗi điểm. Cường sau đó chia tách tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member rồi giao cho người khác tổ chức đánh bạc.

Giá điểm tại các cấp dưới được nâng lên từ 10.000 - 100.000 đồng mỗi điểm. Khoản chênh lệch giữa các cấp được sử dụng để phân chia lợi ích cho người tham gia tổ chức đường dây.

Viện Kiểm sát xác định, Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc.

Các bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc.

Ngoài ra, từ tháng 9/2024 - 9/2025, Cường cho Lưu Văn cùng tham gia tổ chức đánh bạc và được chia quyền lợi, chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng, thua trên các tài khoản giao cho khách.

Tính từ 6/2024 - 9/2025, Cường cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống KU04 để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền đánh bạc có đủ dữ liệu chứng minh là hơn 88 tỷ đồng. Cường được hưởng lợi 500 triệu đồng.

Ngô Thanh Tùng giúp sức cho Cường tổ chức đánh bạc với toàn bộ số tiền trên và được trả công 50 triệu đồng. Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi 115 triệu đồng.

Đối với nhóm thực hiện việc thanh toán, bị cáo Ngô Xuân Huy đã chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng và được trả công 50 triệu đồng. Trần Văn Huấn chuyển đi hơn 4,8 tỷ đồng, nhận về hơn 5,3 tỷ đồng và được trả 64 triệu đồng.

Trần Hữu Quân bị cáo buộc sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc, qua đó hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương chuyển đi hơn 1,4 tỷ đồng, nhận về hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công.

Nhóm bị can khác trong vụ án bị cáo buộc đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô từ vài tỷ đồng đến trên 10 tỷ đồng, hưởng lợi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng...

Bị can Hoàng Tạ Minh Cường.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc trong toàn bộ thời gian hoạt động lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, cơ quan tố tụng chưa thu thập được tài liệu khác để chứng minh.

Căn cứ dữ liệu điện tử hiện có trong hồ sơ, Viện kiểm sát chỉ xác định Cường cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88,8 tỷ đồng và sử dụng con số này để truy tố các bị can.

Theo Viện KSND Tối cao, hành vi của nhóm tổ chức đã tạo điều kiện cho nhiều người đánh bạc trực tuyến với số tiền đặc biệt lớn, được thực hiện có sự phân công từ khâu quản lý tài khoản, giao tài khoản cá cược đến tính toán, thu và thanh toán tiền thắng thua.